استشاري إدارة التراث العمراني يوضح مفهوم ونطاق القاهرة الفاطمية

أكد الدكتور أحمد صدقي، استشاري إدارة التراث العمراني، أن القاهرة تعتبر أقدم من دمشق، موضحًا أن المفهوم الشائع بأن القاهرة الفاطمية فقط هي التاريخية محدود وخاطئ.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "صباح البلد" مع الإعلاميين أحمد دياب وعبيدة أمير، والمذاع عبر قناة صدى البلد، أن النطاق التاريخي للعاصمة يمتد من الفسطاط جنوبًا إلى الشرابية شمالًا، ومن الأسوار الطولونية شرقًا إلى الطرز الأوروبية غربًا.

وأشار استشاري إدارة التراث العمراني إلى أن مصر الجديدة باتت جزءًا من المناطق التاريخية بعد مرور أكثر من 120 عامًا على إنشائها.

وشدد صدقي على أهمية إعادة النظر في حماية الفيلل والعمارات القديمة ذات الطابع الفريد في مناطق مثل المهندسين، مشيرًا إلى أن العديد منها كان ينتمي إلى طراز "الباو هاوس" الألماني الشهير.