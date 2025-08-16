رئيس مدينة رأس غارب يتابع تطوير الأرصفة وتجهيز مداخل ومخارج منطقة دمشق

تابع اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026.

وشملت المتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة الأرصفة بعمارات الـ144 بالمدخل الشمالي للمدينة، حيث يتم تغيير أرضيات الإنترلوك وإزالة المعوقات التي تعيق التنفيذ، مع رفع مخلفات الإزالة تمهيدًا لبدء أعمال إنشاء الأرصفة بعد توريد البردورات اللازمة.

وتفقد رئيس المدينة أعمال التطوير بمنطقة دمشق، والتي تضمنت تجهيز جميع المداخل والمخارج، إضافة إلى تركيب عدايات خاصة بكابلات الكهرباء بشوارع المنطقة.

وأكد اللواء ممدوح نديم على سرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للخطة الزمنية المحددة، وبما يتماشى مع المعايير القياسية لتحسين الصورة البصرية والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.