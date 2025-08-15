محافظ البحر الأحمر: مشروعات تعليمية كبرى بالغردقة بتكلفة تتجاوز 91 مليون جنيه

أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن المحافظة تشهد توسعًا كبيرًا في تنفيذ المشروعات التعليمية، ضمن خطة متكاملة للارتقاء بالبنية التحتية للمدارس وتحسين بيئة التعلم لخدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأشار المحافظ إلى أنه جارٍ العمل على إنشاء مدرسة السقالة الرسمية بتكلفة نحو 30.5 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 35%، بما يسهم في استيعاب الكثافات الطلابية المتزايدة وتوفير بيئة تعليمية متطورة.

وأوضح أن العمل يقترب من الانتهاء في مدرسة الغردقة الثانوية الصناعية، التي يتم إنشاؤها بتكلفة نحو 27.4 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 90%، فضلًا عن إنشاء مدرسة جمال نظيم الفندقية بتكلفة نحو 26.1 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 35%.

وفي إطار المشروعات الجاري تنفيذها، أوضح حنفي أنه يتم حاليًا تطوير مدرسة الغردقة الإعدادية بتكلفة نحو 4.4 مليون جنيه، وقد بلغت نسبة التنفيذ 60%، بما ينعكس إيجابًا على جودة العملية التعليمية.

وأضاف أن المشروعات تشمل أيضًا تطوير مدرسة الشهيد إبراهيم الجعفري بتكلفة نحو 5.7 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 30%، إلى جانب مدرسة حامد جوهر الإعدادية التي يتم العمل بها بتكلفة نحو 4.8 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 95%.

وشدد اللواء عمرو حنفي على أن هذه المشروعات تمثل أولوية قصوى للمحافظة، مؤكدًا استمرار العمل بوتيرة سريعة حتى الانتهاء منها بالكامل وفق أعلى معايير الجودة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير المنظومة التعليمية وخدمة أبناء البحر الأحمر.