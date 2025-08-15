قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قمة يترقبها العالم.. بوتين يصل إلى ألاسكا للقاء ترامب
تنسيق الدبلومات الفنية 2025 نظام الـ5 سنوات.. المعاهد والكليات المتاحة
من داخل الطائرة.. ترامب ينتظر وصول بوتين إلى ألاسكا
أرانب الزومبي تثير الرعب في أمريكا وتحذيرات بالابتعاد عنها.. ما القصة؟
بدء التسجيل الإلكتروني لرغبات الطلاب بجامعة القاهرة الأهلية 2025 بهذا الموعد
سلسلة زلازل تضرب كاليفورنيا ولوس أنجلوس
وزير الأوقاف السابق: إذا سقطت مصر وقع الاستقرار.. وعلينا الدفاع عنها بأرواحنا
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام بورنموث في افتتاحية البريميرليج
وزراء خارجية ٣١ دولة عربية وإسلامية يدينون تصريحات وخطط إسرائيل ويؤكدون دعم حقوق شعب فلسطين
غسل قدم الزوج| سناء منصور تثير الجدل بهذا التصريح
مراسل القاهرة الإخبارية: قمة ألاسكا بين ترامب وبوتين تبحث إنهاء الحرب وملفات أخرى حساسة
محافظ البحر الأحمر: مشروعات تعليمية كبرى بالغردقة بتكلفة تتجاوز 91 مليون جنيه
محافظات

محافظ البحر الأحمر: مشروعات تعليمية كبرى بالغردقة بتكلفة تتجاوز 91 مليون جنيه

ابراهيم جادالله

أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن المحافظة تشهد توسعًا كبيرًا في تنفيذ المشروعات التعليمية، ضمن خطة متكاملة للارتقاء بالبنية التحتية للمدارس وتحسين بيئة التعلم لخدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأشار المحافظ إلى أنه جارٍ العمل على إنشاء مدرسة السقالة الرسمية بتكلفة نحو 30.5 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 35%، بما يسهم في استيعاب الكثافات الطلابية المتزايدة وتوفير بيئة تعليمية متطورة.

وأوضح أن العمل يقترب من الانتهاء في مدرسة الغردقة الثانوية الصناعية، التي يتم إنشاؤها بتكلفة نحو 27.4 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 90%، فضلًا عن إنشاء مدرسة جمال نظيم الفندقية بتكلفة نحو 26.1 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 35%.

وفي إطار المشروعات الجاري تنفيذها، أوضح حنفي أنه يتم حاليًا تطوير مدرسة الغردقة الإعدادية بتكلفة نحو 4.4 مليون جنيه، وقد بلغت نسبة التنفيذ 60%، بما ينعكس إيجابًا على جودة العملية التعليمية.

وأضاف أن المشروعات تشمل أيضًا تطوير مدرسة الشهيد إبراهيم الجعفري بتكلفة نحو 5.7 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 30%، إلى جانب مدرسة حامد جوهر الإعدادية التي يتم العمل بها بتكلفة نحو 4.8 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 95%.

وشدد اللواء عمرو حنفي على أن هذه المشروعات تمثل أولوية قصوى للمحافظة، مؤكدًا استمرار العمل بوتيرة سريعة حتى الانتهاء منها بالكامل وفق أعلى معايير الجودة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير المنظومة التعليمية وخدمة أبناء البحر الأحمر.

البحر الأحمر اخبار الغردقة اخبار البحر الأحمر محافظ البحر الأحمر مدينة الغردقة

