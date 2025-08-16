اغلاق 4 عيادات طبية غير مرخّصة داخل فنادق سياحية بالبحر الأحمر

أغلقت لجان تفتيش مشتركة من وزارتي السياحة والصحة وهيئة الدواء ومحافظة البحر الأحمر، أربع عيادات طبية تعمل دون ترخيص داخل فنادق شهيرة بالغردقة ومرسى علم، وذلك عقب شكاوى متكررة من سائحين أجانب بشأن تجاوزات مالية وممارسات طبية غير قانونية.

وشملت قرارات الغلق العيادات الموجودة في عدد من الفنادق، على أن يستمر الإغلاق حتى تصحيح أوضاعها واستيفاء التراخيص المطلوبة، بينما أثبتت الحملة التفتيشية التزام 29 عيادة أخرى داخل المنتجعات السياحية بالضوابط القانونية.

وأكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن "كرامة السائح جزء من أمن مصر القومي"، مشددًا على أن الحملة جاءت استجابة لبلاغات رسمية حول فواتير باهظة وصرف أدوية بلا وصفة معتمدة، وموضحًا أن الدولة لن تسمح باستغلال الزائرين أو المساس بثقتهم في المقصد السياحي المصري.

وتضمنت الخطة الرقابية إجراءات وقائية أبرزها: إطلاق خط ساخن متعدد اللغات، إنشاء بوابة إلكترونية بأسعار معتمدة، وتوزيع كتيبات تعريفية بالمطارات والموانئ، إضافة إلى وضع قائمة أسعار موحدة للخدمات الطبية السياحية وإلزام العيادات بها.

وأشارت نائب المحافظ ماجدة حنا إلى أن المحافظة تتابع تنفيذ القرارات بشكل يومي، مؤكدة أن الهدف هو تأمين بيئة صحية آمنة تليق بمكانة البحر الأحمر كوجهة سياحية عالمية.

