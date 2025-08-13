قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رئيس جامعة الغردقة: نسعى دائمًا لتوفير بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة

ابراهيم جادالله

انطلقت اليوم بجامعة الغردقة في محافظة البحر الأحمر فعاليات مبادرة "أنا أيضًا مسئول"، التي تنفذها الأكاديمية الوطنية للتدريب، بهدف إعداد جيل جامعي واعٍ يمتلك المهارات والقدرات اللازمة لقيادة التغيير والمساهمة الفعّالة في تطوير المجتمع.

وتستمر المبادرة على مدار خمسة أيام تدريبية بإجمالي 30 ساعة، تتنوع بين المحاضرات النظرية، والتطبيقات العملية، والمناقشات التفاعلية، ودراسات الحالة، بما يضمن تزويد المشاركين بالمعارف والخبرات التي تعزز دورهم الإيجابي داخل الجامعة وخارجها.

ويأتي تنظيم المبادرة في إطار المشروع القومي لبناء الإنسان المصري، وتحت شعار "نعيد صياغة المستقبل"، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تمكين الشباب الجامعي وصقل مهاراتهم ليصبحوا عناصر فاعلة وقادرة على صنع الفارق في مختلف القطاعات.

وأعرب الدكتور محفوظ عبد الستار، رئيس جامعة الغردقة، عن سعادته بإطلاق المبادرة داخل الحرم الجامعي، مؤكدًا أن الجامعة تسعى دائمًا لتوفير بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة تُمكّن الطلاب من اكتساب المهارات اللازمة لسوق العمل، وتعزز روح المبادرة والمسؤولية لديهم، مشيرًا إلى أن مثل هذه البرامج التدريبية تمثل خطوة مهمة نحو إعداد قيادات شبابية قادرة على الإسهام في التنمية الشاملة.

وشهدت الفعاليات حضور عدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب ممثلي الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث تم التأكيد على أهمية المبادرة في تعزيز قيم الانتماء والمسؤولية المجتمعية لدى الطلاب، وتحفيزهم على المشاركة في الأنشطة والمبادرات التنموية التي تخدم الجامعة والمجتمع المحلي.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر الغردقة جامعة الغردقة

