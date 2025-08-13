مرور من إدارة المعامل على وحدة الميناء الصحية بالغردقة استعدادًا لتشغيل المعمل الجديد

تفقد فريق من إدارة المعامل بمديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر، اليوم، وحدة الميناء الصحية بالغردقة لمتابعة أعمال تجهيز المعمل الجديد واعتماد أجهزته، تمهيدًا لبدء تشغيله وفق أعلى المعايير الفنية والجودة المعتمدة.

وجاءت الزيارة تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وبمتابعة مباشرة من الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وإشراف الدكتورة عزة جاد، مدير إدارة المعامل.

وخلال الجولة، أجرى الأستاذ محمد علاء الدين حسن مراجعة دقيقة لمختلف التجهيزات الفنية بالمعمل، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الفنية والمعايير القياسية، إضافة إلى التحقق من تطبيق إجراءات السلامة والجودة داخل المنشأة. وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية للمعامل على مستوى المحافظة، بما يضمن رفع كفاءة العمل وتسريع وتيرة تقديم الخدمات المخبرية.

وشدد علاء الدين على ضرورة الالتزام الصارم بالإجراءات المنظمة لسير العمل داخل المعامل، لضمان دقة النتائج وتحقيق أعلى مستويات الجودة، بما ينعكس إيجابيًا على خدمة المواطنين ويعزز ثقتهم في المنظومة الصحية بالمحافظة.