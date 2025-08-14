قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوجد والهيام يحلّق بالمعجبات في سماء رعدية على رءوس الفنانين بمسارح الغُنا
تفاصيل المفاوضات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى 4 دول
400 ألف جنيه في 24 ساعة..تراجع كبير في أسعار السيارات وسط سباق الوكلاء
مصر تودع استيراد إطارات السيارات.. ومليار دولار استثمار لدعم الصناعة ودفع عجلة التصدير
9 أسرار للحفاظ على الصلاة بدون انقطاع.. و10 فضائل يغفلها الكثيرون
انكسار الموجة الحارة السبت.. والأمطار والسيول تضرب جنوب البلاد
تعديل في تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام زد.. خروج عبد الله مجدي للإصابة
موقع عالمي لإذاعة القرآن الكريم.. تكليفات رئاسية لحماية تراث ماسبيرو
لفحص كاميرات المراقبة .. النيابة تعاين موقع حادث مطاردة طريق الواحات
رغم الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تحذر من فرص سقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق
سيول وأمطار رعدية .. الأرصاد تعلن خبرا مهما لمواطني هذه المحافظات
الفنانين أسياد البلد .. القصة الكاملة لإحالة بدرية طلبة للتحقيق
حوادث

يحرضون على الفسق.. القبض على صاحب كافية و3 بلوجرات بالغردقة| صور

مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك كافيه و3 صانعات محتوى لنشرهم مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء والتحريض على الفسق والخروج على الآداب العامة)

وردت عدد من البلاغات ضد 3 صانعات محتوى لنشرهم مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء والتحريض على الفسق والخروج على الآداب العامة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهن ( 3 عاملات بكافيه كائن بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة ) وبمواجهتهن إعترفن بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها بتحريض من مالك الكافيه "أمكن ضبطه" ، لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية يتم إقتسامها معه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الفسق يحرضون على الفسق مالك كافيه التواصل الإجتماعى ألفاظ خادشة

