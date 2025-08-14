يحرضون على الفسق.. القبض على صاحب كافية و3 بلوجرات بالغردقة| صور

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك كافيه و3 صانعات محتوى لنشرهم مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء والتحريض على الفسق والخروج على الآداب العامة)

وردت عدد من البلاغات ضد 3 صانعات محتوى لنشرهم مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء والتحريض على الفسق والخروج على الآداب العامة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهن ( 3 عاملات بكافيه كائن بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة ) وبمواجهتهن إعترفن بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها بتحريض من مالك الكافيه "أمكن ضبطه" ، لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية يتم إقتسامها معه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.