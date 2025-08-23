مبادرة للتعامل بالمادة الفعالة تُنهي أزمة نقص الأدوية في مصر |فيديو

قال الصحفي عبد الصمد ماهر، إن أزمة نقص بعض الأدوية ترجع في الأساس لسلوك المواطنين، حيث يصر كثيرون على شراء علامات تجارية محددة، رغم توافر بدائل تحتوي على نفس المادة الفعالة.

الهيئة المصرية للدواء تطلق مبادرة لحل الأزمة

وأضاف “ماهر” خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح البلد، أن الهيئة المصرية للدواء أطلقت مبادرة لتشجيع الأطباء والصيادلة على وصف وصرف الأدوية بالمادة الفعالة بدلًا من الاسم التجاري، في خطوة تهدف إلى تقليل الضغط على منتجات بعينها وتحقيق عدالة في توزيع الدواء.

فوائد اقتصادية وطبية كبيرة للمبادرة

وأشار إلى أنه من شأن هذه المبادرة أن تؤدي إلى خفض الإنفاق الدوائي للمواطنين، وتحقيق توازن في السوق، كما تتيح فرصًا للشركات المحلية لتسويق منتجاتها التي كانت مهمشة لصالح علامات تجارية شهيرة.

المبادرة تتطلب توعية وتنسيق بين الجهات المعنية

وشدد ماهر على أهمية دور الإعلام والصيادلة والأطباء في توعية المواطنين بهذه الخطوة، لضمان نجاح المبادرة وتحقيق هدفها الأساسي: توفير العلاج لكل مواطن دون انقطاع وبجودة مضمونة.

