السيتي وتوتنهام.. أبرز مباريات اليوم السبت 23-8-2025 والقنوات الناقلة
استقالة جماعية لأعضاء حزب هولندي بسبب جرائم إسرائيل في غزة
"100 يوم صحة": تقديم 59 مليون خدمة طبية مجانية خلال 38 يومًا
أستاذ بالأزهر: تصوير الزوجة خلال العلاقة فعل مشين وخروج عن تعاليم الإسلام
موجة حر شديدة تودي بحياة أكثر من 1300 شخص في البرتغال
طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة.. القاهرة تسجل 36 درجة اليوم
أسعار الذهب اليوم السبت 23 أغسطس في مصر
وزير الدفاع الإيراني: صواريخنا ألحقت أضرارا كبيرة بإسرائيل وأجبرتها على وقف النار
أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة..تحذير هام بشأن طقس الساعات المقبلة
تصفية 3 عنصر إجرامية.. التحفظ على مخدرات وسلاح بقيمة 75 مليون جنيه
عقب انقلاب سيارة.. تسيير الطريق الصحراوي بالإسكندرية جزئيا ورفع آثار الحادث
ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة..الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مبادرة للتعامل بالمادة الفعالة تُنهي أزمة نقص الأدوية في مصر |فيديو

منار عبد العظيم

قال الصحفي عبد الصمد ماهر، إن أزمة نقص بعض الأدوية ترجع في الأساس لسلوك المواطنين، حيث يصر كثيرون على شراء علامات تجارية محددة، رغم توافر بدائل تحتوي على نفس المادة الفعالة.

الهيئة المصرية للدواء تطلق مبادرة لحل الأزمة

وأضاف “ماهر” خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح البلد، أن الهيئة المصرية للدواء أطلقت مبادرة لتشجيع الأطباء والصيادلة على وصف وصرف الأدوية بالمادة الفعالة بدلًا من الاسم التجاري، في خطوة تهدف إلى تقليل الضغط على منتجات بعينها وتحقيق عدالة في توزيع الدواء.

فوائد اقتصادية وطبية كبيرة للمبادرة

وأشار إلى أنه من شأن هذه المبادرة أن تؤدي إلى خفض الإنفاق الدوائي للمواطنين، وتحقيق توازن في السوق، كما تتيح فرصًا للشركات المحلية لتسويق منتجاتها التي كانت مهمشة لصالح علامات تجارية شهيرة.

المبادرة تتطلب توعية وتنسيق بين الجهات المعنية

وشدد ماهر على أهمية دور الإعلام والصيادلة والأطباء في توعية المواطنين بهذه الخطوة، لضمان نجاح المبادرة وتحقيق هدفها الأساسي: توفير العلاج لكل مواطن دون انقطاع وبجودة مضمونة.
 

صناعة الدواء تصدير الأدوية توطين صناعة الأدوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

حقيقية فتح النائب العام تحقيقات مع مجلس إدارة الزمالك في إهدار المال العام

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 23 أغسطس 2025 في مصر

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

وائل جمعة

ليس محمد صلاح.. وائل جمعة يكشف عن مرشحه لجائزة أفضل لاعب إفريقي

محمود كهربا

بعد أنباء انتقاله لـ القادسية الكويتي..كهربا يثير الجدل بسبب الأهلي

ترشيحاتنا

أحمد بدرخان

فى ذكراه .. قصة زيجات أحمد بدرخان وأبرز محطاته الفنية

شيرين وحسام حبيب

فقدت تعاطفي معها.. ابنة سيد مكاوي تعلق على عودة شيرين لحسام حبيب

عبير صبري

عبير صبري تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال أنيقة

بالصور

إطلالة صيفية.. أسماء جلال تستعرض رشاقتها

سبب ارتفاع سعر سيارة نيسان الشهيرة موديل 2026

شيفروليه تعلن إيقاف بيع هذه السيارات فجأة بسبب عيب خطير

استغلي انخفاض سعره.. طريقة عمل مربى الليمون الأضاليا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

