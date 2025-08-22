صحة قنا ترد على شكاوى نقص الأدوية وغلق بعض العيادات بمستشفى أبو تشت

ردّ الدكتور أحمد صادق، مدير مديرية الصحة بقنا على سؤال الإعلامي مصطفى بكري، عن مشاكل مستشفى أبو تشت، ونقص الأدوية والأطقم الطبية وعدم توافر أجهزة للأشعة وأسرة رعاية مركزة؛ قائلا إن هناك “مرور مسائي ونهاري” على المستشفيات لتلبية حاجة المواطنين، مؤكدًا أن مستشفى أبو تشت سيتم تزويده بكافة الأطقم الطبية وتشغيل جميع العيادات، كما أن الأدوية متوفرة في صيدليات المستشفى، ردًا على شكاوى نقص الأدوية وغلق بعض العيادات.

أسرة العناية المركزة

وأكمل مدير الصحة بقنا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار” والمذاع عبر قناة “صدى البلد” أن الشكاوى التي يرددها المواطنون تتعلق بأسرة العناية المركزة.

وأوضح أنه ليس شرطًا أن يتم توفير السرير في نفس المستشفى، لكنه أكد أن الدولة ستوفر هذه الأسرة للمرضى في المستقبل القريب لضمان تقديم خدمة أفضل.