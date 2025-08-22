صحة قنا: الدولة حريصة على توفير أفضل الأجهزة ودعم المستشفيات بالأطقم الطبية

قال الدكتور أحمد صادق، مدير مديرية الصحة بقنا، إن كل توجيهات القيادة السياسية يتم تنفيذها من خلال تواجد المسئولين على أرض الواقع، وذلك لاستيعاب مشاكل المواطنين وحلها، موضحًا أن رغبة المواطنين في توافر الأدوية يتم متابعتها من خلال رصد صيدليات المستشفيات.

المستشفيات الحديثة

وأضاف مدير مديرية الصحة بقنا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار” والمذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي مصطفى بكري أن مستشفى أبو تشت من المستشفيات الحديثة التي بنتها الدولة، ويخدم أهالي المركز والقرى المحيطة.

توفير أفضل الأجهزة

وأكد الدكتور أحمد صادق أن الدولة حريصة على توفير أفضل الأجهزة ودعم المستشفى بالأطقم الطبية لتقديم خدمة تلقى قبول المواطنين.