وكيل صحة الوادي الجديد يقترح تقديم حوافز للأطباء لخفض معدلات الولادة القيصرية

شارك الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد في فعاليات اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة، برئاسة سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وبحضور العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعبير متولي مقررة فرع المجلس الإقليمي، وأعضاء المجلس.

وأكد وكيل الوزارة، أن الحد من الولادات القيصرية غير المبررة يُعد أحد الأهداف الرئيسية لمبادرة "الألف الذهبية" التي تهدف إلى تحسين صحة الأمهات والأطفال في مصر، مشيرًا إلى أن معدل الولادات القيصرية في مصر بلغ 72% وفقًا للمسح الصحي السكاني لعام 2021، وهي من أعلى النسب عالميًا مقارنة بالمعدلات الموصى بها دوليًا.

وطرح صبحي خلال الاجتماع مقترحًا متكاملًا يتضمن منح حافز للأطباء والفرق الطبية التي تسهم في خفض معدلات الولادة القيصرية وتشجيع الولادة الطبيعية، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة الأطباء وهيئة التمريض في التعامل مع حالات الولادة الطبيعية ودعم الأمهات، و إطلاق حملات توعية للأسر والحوامل حول أهمية الولادة الطبيعية ومخاطر الإفراط في القيصرية.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحسين المؤشرات الصحية وخفض نسب المضاعفات المرتبطة بالولادات القيصرية، بما يسهم في تعزيز صحة الأم والطفل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع الصحي.