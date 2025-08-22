قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يرتدي نقابًا.. القبض على شخص بعد بلاغات بمحاولته خطف لأطفال بالعجوزة
إيهاب الخطيب يكشف حقيقة اشتراط إمام عاشور الحصول على أعلى راتب في الأهلي
بدون تذكرة ورقية.. طريقة حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة
الجزيرة يحسم قمة الشارقة بهدف نظيف في الدوري الإماراتي
إعلام إسرائيلي: 4 ألوية عسكرية تنفذ مناورة برية على أطراف مدينة غزة
3 انفجارات تهز إسرائيل بعد إطلاق صاروخ حوثي
فتح: نتنياهو يُطيل أمد الحرب للهروب من الاستحقاقات السياسية.. ويضحي بالأسرى
برلماني: مصر تمتلك فرصًا كبيرة لتطوير صناعة الزبيب والكتان
العربي للدراسات: واشنطن تضغط لحماية إسرائيل من المساءلة أمام الجنائية الدولية
القصة الكاملة لـ"الثقب الأسود".. وكر تحت كوبري يتحول إلى بؤرة لتسول الأطفال وضبط 20 شخصًا
أنت مصدق نفسك .. منشور صادم من شقيق شيرين بعد عودتها لحسام حبيب
تشكيل باريس سان جيرمان أمام أنجيه في الدوري الفرنسي
وكيل صحة الوادي الجديد يقترح تقديم حوافز للأطباء لخفض معدلات الولادة القيصرية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

شارك الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد في فعاليات اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة، برئاسة سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وبحضور العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعبير متولي مقررة فرع المجلس الإقليمي، وأعضاء المجلس.

وأكد وكيل الوزارة، أن الحد من الولادات القيصرية غير المبررة يُعد أحد الأهداف الرئيسية لمبادرة "الألف الذهبية" التي تهدف إلى تحسين صحة الأمهات والأطفال في مصر، مشيرًا إلى أن معدل الولادات القيصرية في مصر بلغ 72% وفقًا للمسح الصحي السكاني لعام 2021، وهي من أعلى النسب عالميًا مقارنة بالمعدلات الموصى بها دوليًا.

وطرح صبحي خلال الاجتماع مقترحًا متكاملًا يتضمن منح حافز للأطباء والفرق الطبية التي تسهم في خفض معدلات الولادة القيصرية وتشجيع الولادة الطبيعية، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة الأطباء وهيئة التمريض في التعامل مع حالات الولادة الطبيعية ودعم الأمهات، و إطلاق حملات توعية للأسر والحوامل حول أهمية الولادة الطبيعية ومخاطر الإفراط في القيصرية.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحسين المؤشرات الصحية وخفض نسب المضاعفات المرتبطة بالولادات القيصرية، بما يسهم في تعزيز صحة الأم والطفل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع الصحي.

