الصحة تنظم قافلة طبية متنقلة لدعم رعاية المرأة بنقابة المهن التمثيلية

نظمت وزارة الصحة والسكان، قافلة طبية متنقلة بنادي نقابة المهن التمثيلية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة وحملة «100 يوم صحة»، لتقديم خدمات الكشف المبكر عن أورام الثدي، وقياس ضغط الدم ومستوى السكر، والتوعية الصحية، بهدف تعزيز الفحص الدوري ورفع الوعي الصحي للسيدات.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن القافلة التي استمرت من 9 إلى 21 أغسطس 2025، شهدت إقبالاً كبيراً من السيدات والفنانات، حيث استفادت 144 سيدة من الفحوصات الأولية، وتم تحويل 107 سيدات لإجراء أشعة، مع تقديم جلسات توعية حول أعراض أورام الثدي وأهمية الفحص الذاتي والدوري.

من جانبه، أكد الدكتور حاتم أمين، المدير التنفيذي للمبادرة، أن القافلة استهدفت السيدات من سن 18 عاماً فأكثر، وفق جدول زيارات دورية، لتعزيز ثقافة الكشف المبكر كخطوة أساسية للعلاج وزيادة فرص الشفاء. وأشار إلى استمرار تنظيم قوافل مماثلة بمختلف أنحاء الجمهورية للوصول إلى كل سيدة مصرية.

ووجه الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، الشكر للفرق الطبية على جهودهم في تقديم الخدمات المجانية، التي ساهمت في تعزيز صحة السيدات وأسرهن.