أبرز مباريات اليوم الجمعة 15-8-2025 والقنوات الناقلة
تنديد عربي ودولي واسع بخطة الاستيطان الإسرائيلية في منطقة E1
حزب الله: المقاومة لن تسلم سلاحها والعدوان مستمر.. وسنخوض معركة كربلائية
أفضل دعاء يوم الجمعة .. 50 دعوة مستجابة للرزق وفك الكرب
إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول
سعر الذهب اليوم 15-8-2025
مصر تحتفل بـ "عيد وفاء النيل".. تقدير لتاريخ النهر ودوره في بناء الحضارة
إعلام إسرائيلي يكشف موعد بدء العملية البرية الواسعة في غزة
مصر والسودان تبحثان استخدام التقنيات الحديثة لاستنباط محاصيل تقاوم التغيرات المناخية
100 يوم صحة: 47 مليونًا و230 ألف خدمة طبية مجانية خلال 30 يومًا
تدشين أول لجنة فنية زراعية مصرية- هندية لتعزيز الأمن الغذائي
ايران تخترق هاتف وزير سابق بحكومة الاحتلال
100 يوم صحة: 47 مليونًا و230 ألف خدمة طبية مجانية خلال 30 يومًا

عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 47 مليونًا و230 ألف و605 خدمات طبية مجانية خلال 30 يومًا، وذلك منذ انطلاق النسخة الثالثة من حملة «100 يوم صحة» التي بدأت يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، في إطار العمل على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وتأكيده على أهمية تعزيز المبادرات الصحية القومية، ودورها في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

 قدّمت الحملة نحو 683 ألفًا و698 خدمة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدّمت أول أمس الأربعاء، مليونًا و 760 ألفًا و294 خدمة طبية مجانية، مشيرًا إلى أن الحملة تُقدم خدماتها بمشاركة 12 قطاعًا مختلفًا، حيث كان لكل قطاعٍ دورٌ تكاملي في تنفيذ الحملة وتحقيق أهدافها الصحية والتنموية، ووفقًا لهذا التعاون، قدّمت الحملة نحو 683 ألفًا و698 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدّمت 414 ألفًا و551 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 115 ألفًا و512 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدّم قطاع الطب الوقائي 79 ألفاً و594 خدمة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدّمت 42 ألفًا و747 خدمة من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، في حين قدّمت مبادرة دعم الصحة النفسية «صحتك سعادة» 9 آلاف و595 خدمة، كما قدّمت الحملة 220 ألفًا و508 خدمات من خلال مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأضاف «عبدالغفار» أن هيئة الإسعاف قدّمت 5 آلاف و926 خدمة إسعافية، بينما تم تقديم 103 آلاف و958 خدمة من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى جانب إجراء ألفين و391  عمليات ضمن قوائم الانتظار، فيما قدّمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 16 ألفًا و67 خدمة.

وتابع «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدّمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ 65 ألفًا و747 مواطنًا، وذلك من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة في المناطق العامة، والنوادي، والمراكز التجارية (المولات) بمختلف المحافظات، بهدف رفع الوعي الصحي وتوجيه المواطنين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب تنظيم ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية متنوعة.

100 يوم صحة

