"عبدالغفار" يوضح أهمية مبادرة “100 يوم صحة”.. وأبرز الخدمات المقدمة للمواطنين

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مبادرة 100 مليون صحة تنطلق من مفهوم مختلف للصحة، حيث أن الصحة هي حالة من الكمال البدني والنفسي والإجتماعي.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه من أجل العيش بصحة يجب القيام بكثير من الخطوات، واحدة منها هي الكشف الدوري والإطمئنان على النفس والصحة، موضحا أن هذا ما تحققه الدولة من خلال مجموعة كبيرة المبادرات الرئاسية التي تيبناها الرئيس السيسي ويقوم على تنفيذها وزير الصحة، واحدة منها هي مبادرة 100 مليون صحة.

وتابع: “نقدم خدمات صحية من خلال 12 قطاع من قطاعات وزارة الصحة والسكان، إضافة إلى ما يزيد على 3 ألاف وحدة رعاية أولي، و أكثر من 500 مستشفي موجودين فى 27 محافظة”.