أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 14 أغسطس 2025|فيديو
قرار عاجل ضد سيدتين أجنبيتين تقودان شبكة للأعمال المنافية للآداب بالقاهرة الجديدة
هيئة الدواء المصرية تعزز شراكتها مع ناميبيا لتطوير قطاع الأدوية.. و«الغمراوي» يؤكد: ملتزمون بالريادة
عمر الشقي بقي ..كمال أبو رية لـ "سائق كبير السن اصطدم به" : المسامح كريم
مصادر عبرية : إرسال 100 ألف أمر استدعاء لعملية احتلال غزة
«فيتش» : تقدم ملحوظ بشأن إنجازات مصر في صناعة الأدوية والمؤشرات الصحية
أول تعليق من إيران على تصريحات نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى
بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه .. غدا صرف "تكافل وكرامة" عن شهر أغسطس
علي جمعة: الخطر الحقيقي يكمن في التلاعب بالألفاظ لا في انتشار الذنوب فقط
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 |فيديو
ليبرمان: هدف حكومة نتنياهو ليس احتلال غزة بل السيطرة على الجيش
سيولة مرورية في شوراع القاهرة والجيزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

"عبدالغفار" يوضح أهمية مبادرة “100 يوم صحة”.. وأبرز الخدمات المقدمة للمواطنين

الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة
الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة
هاجر ابراهيم

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مبادرة 100 مليون صحة تنطلق من مفهوم مختلف للصحة، حيث أن الصحة هي حالة من الكمال البدني والنفسي والإجتماعي.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه من أجل العيش بصحة يجب القيام بكثير من الخطوات، واحدة منها هي الكشف الدوري والإطمئنان على النفس والصحة، موضحا أن هذا ما تحققه الدولة من خلال مجموعة كبيرة المبادرات الرئاسية التي تيبناها الرئيس السيسي ويقوم على تنفيذها وزير الصحة، واحدة منها هي مبادرة 100 مليون صحة.

وتابع: “نقدم خدمات صحية من خلال 12 قطاع من قطاعات وزارة الصحة والسكان، إضافة إلى ما يزيد على 3 ألاف وحدة رعاية أولي، و أكثر من 500 مستشفي موجودين فى 27 محافظة”.

وزارة الصحة الصحة مبادرة 100 مليون صحة 100 مليون صحة الرئيس السيسي

بوسي الأسد

خمر و3 باروكات وأموال.. تفاصيل ضبط الراقصة بوسي الأسد بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

سعر الفراخ

بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

الطقس في مصر

أمطار صيفية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

وزارة الخارجية

إسرائيل الكبري .. مصر ترد بقوة على تصريحات نتنياهو وتطالب بتوضيح عاجل

تقليل الاغتراب .. أرشيفية

5 أيام .. شروط تقليل الاغتراب وخطوات ورابط التقديم لطلاب الثانوية العامة

انغام

بكرة يوم مرتقب.. محمود سعد يكشف تفاصيل حالة أنغام قبل نتائج التحاليل

نعيم قاسم

حزب الله يشكر إيران علي الوقوف بجانب وحدة لبنان ‏وسيادته واستقلاله

ترامب

أوامر للجيش بتحرير واشنطن.. ترامب: جرائم القتل هنا أعلى من إسلام آباد

مستوطنة إسرائيلية في الأراضي المحتلة

سموتريتش يدفن "حل الدولتين": 3,400 وحدة استيطانية جديدة مثيرة للجدل

شاهد ياسمين صبري بلوك جديد تثير السوشيال ميديا

طريقة عمل البطاطس المهروسة

فوائد وأضرار الشاي باللبن

لفطار صحي.. طريقة عمل كلوب ساندوتش تونة بالمايونيز

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

