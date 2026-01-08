حملت منه سفاحا.. إحالة أوراق المتهم بالتعدي على شقيقة زوجته بالمنصورة للمفتي

أصدرت جنايات المنصورة حكمها بالدقهلية ، بإحالة أوراق المتهم باغت صاب شقيقة زوجته إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي لإعدامه فيما نُسب إليه من اتهامات، وذلك في القضية رقم 5421 لسنة 2025 جنايات بلقاس، والمقيدة برقم 837 لسنة 2025 كلي شمال المنصورة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد البهنساوي وعضوية كل من المستشار محمد محمد عطية، المستشار عبد العزيز متولي عبد العزيز.

صدر القرار بعد اطلاع المحكمة على أوراق القضية، وسماع المرافعة الشفوية، والمداولة قانونًا، ومطالعة نص المادة (٢/٣٨١) من قانون الإجراءات الجنائية، حيث قررت المحكمة تحديد جلسة 3 فبراير 2026 لورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية، وللنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية

وقام المتهم إبراهيم .ع .م بالتعدي جنسيا على شقيقة زوجته، مستغلًا صغر سنها وإقامتها بمسكن شقيقتها، حيث أشارت التحقيقات إلى أنها كانت تساعد زوجته خلال فترة حملها، حيث استغل المتهم وجودها بالمنزل، وتسلل إلى حجرتها، مهددًا إياها بسلاح أبيض، واعتدى عليها جنسيًا كرهًا عنها، مستغلًا صغر سنها، ثم هددها بتصوير الواقعة لإجبارها على الصمت، واستمر في التعدي عليها على مدار فترة زمنية لمدة عام.

وقالت المجني عليها أن تعديه عليها أسفر عن حملها، وقيامها بوضع طفل منه سفاحًا، مشيرة أن جميع الأفعال تمت بالإكراه والتهديد.