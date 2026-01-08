قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد موقف السيارات بجديلة بالمنصورة

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، موقف السيارات بجديلة بالمنصورة، وأكد أنه لن يتوقف عن الجولات الميدانية اليومية المفاجئة للتأكد من توافر كافة الخدمات للمواطنين، والاطمئنان على انتظام حركة النقل والمواصلات، وتيسير حركة الركوب للمواطنين في مختلف الخطوط.

وحرص محافظ الدقهلية على متابعة حركة نقل الركاب بنفسه في موقف سيارات الركوب بجديلة، والتأكد من انتظامها، وعدم وجود تكدس للمواطنين، كما تأكد من وجود سيارات السرفيس لنقل الركاب إلى أماكن توجههم

 وأكد أن سيارات النقل الجماعي تعمل على جميع خطوط المدينة لتيسير حركة النقل، مشددا على منع تقسيم الخطوط أو استغلال المواطنين، وسرعة الاستجابة لشكوى الركاب في أي مكان.

وخلال تفقد، محافظ الدقهلية موقف جديلة، حرص على الاستماع إلى المواطنين مؤكدا لهم أن جولاته مستمرة على مدار اليوم للتأكد بنفسه من تيسير حركة المرور والنقل، وتوفير كافة الخدمات اللازمة لهم، ووجه خلال تفقده الموقف برفع أي إشغالات من محيط الموقف، وتكثيف أعمال النظافة للحفاظ على المظهر الحضاري للمكان، ومنع أي أشكال تعوق السيولة المرورية

وأكد أن إدارة المرور تتابع على مدار اليوم انتظام حركة السيارات في جميع الخطوط، بحضور الأستاذ محمد محمود مدير إدارة مواقف حي شرق المنصورة، ومسئولي الحي.

الدقهلية محافظه محافظ مرزوق

لقاء سويدان
ريهام حجاج
بروكلي
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
