نائب وزير الصحة يشيد بأداء مستشفيي الحميات والعام بدمياط

قام الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، بجولة تفقدية لعدد من المنشآت الصحية بمحافظة دمياط، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بتكثيف المتابعة الميدانية للخدمات الصحية وضمان جودتها، ضمن حملة «100 يوم صحة».

استهل نائب الوزير جولته بمستشفى دمياط التخصصي، حيث تفقد العيادات الخارجية، قسم الأشعة، المعمل، والرعاية المركزة، واستمع إلى آراء المواطنين حول الخدمات، موجهاً باتخاذ إجراءات فورية لمعالجة شكوى أحد المرضى ومشيداً بأداء الفريق الطبي، كما زار عيادة الأمل الشاملة للتأمين الصحي، ووجه بزيادة عدد الأطباء، تحسين تنظيم المواعيد، وتخصيص فريق لتيسير الخدمات ومتابعة شكاوى المواطنين.

التأكيد على تطبيق معايير مكافحة العدوى



وفي مستشفى صدر دمياط، تفقد العيادات الخارجية والصيدلية، موجهاً بتوضيح جرعات الأدوية في الوصفات وتسهيل إجراءات نفقة الدولة، مع التأكيد على تطبيق معايير مكافحة العدوى وصرف المضادات الحيوية وفق المعايير العلمية، كما شملت الجولة مركز صحة الأسرة الأول، حيث اطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات، وأوصى بصيانة دورية للأجهزة ومتابعة المبادرات الصحية وملفات طب الأسرة.

وتضمنت الزيارة تفقد مكتب التطعيم الدولي للمسافرين ومجمع محارق دمياط، موجهاً بتعزيز النظافة والمتابعة المستمرة لإدارة النفايات الطبية.

وفي ختام الجولة، ترأس نائب الوزير اجتماعين مع مديري المستشفيات والإدارات الصحية، بحضور الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور محمد عبدالخالق، مدير مديرية الشؤون الصحية بدمياط، لمناقشة السلبيات ووضع توصيات لتحسين الأداء.

وجه نائب الوزير الشكر لمستشفى دمياط العام ومستشفى الحميات لتميزهما، وكذلك لفرق مكافحة العدوى، إدارة الأمراض المتوطنة، الرقابة على المياه، ومعمل الرصد البيئي، مع صرف مكافآت لمديري 7 منشآت رعاية أولية معتمدة. وفي المقابل، أوصى بخصم لفريق النفايات بسبب التقصير، ومنح مهلة شهر لتلافي السلبيات مع إعادة تقييم لاحق.

وأكد الدكتور قنديل حرص الوزارة على تقديم خدمات صحية عالية الجودة، وتذليل العقبات أمام المواطنين، وتعزيز التواصل المباشر لضمان رضاهم.