قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيفية التقديم لقرار العلاج على نفقة الدولة
قافلة الواعظات من أوقاف كفر الشيخ تنطلق لمواجهة قضية الغُرم.. صور
مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: هناك مجاعة حادة في غزة
الأعذار التي تسقط صلاة الجمعة .. 4 أمور تُبيح تركها بدون إثم
وسط نسب إشغال مرتفعة| تباين ألوان الرايات بشواطئ الإسكندرية.. صور
روسيا تعلن تحرير بلدتي فلاديميروفكا وروسين يار في دونيتسك
مأساة تهز سوهاج| القصة الكاملة لانهيار عقار يزهق أرواح 3 أشخاص ويصيب 4 آخرين في طهطا
إمام عاشور وبن شرقي يتألقان في مران الأهلي استعدادا لمواجهة غزل المحلة
موعد عودة إمام عاشور من الإصابة للمشاركة مع الأهلي
انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر 22-8-2025
وزير الأوقاف: العنف على أساس الدين يتنافى مع تعاليم الإسلام
بريطانيا تعتزم شراء 6 أنظمة صواريخ للدفاع الجوي من طراز لاند سيبتور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة : حصول هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية على اعتماد المجلس العربي

الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار
الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تحقيق الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إنجازاً بارزاً بحصولها على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربي للاختصاصات الصحية التابع لمجلس وزراء الصحة العرب بجامعة الدول العربية، إلى جانب اعتماد 21 برنامجاً تدريبياً ينظمها مركز تدريب الأمانة العامة التابع للهيئة.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن هذا الاعتماد يعكس التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الجودة في التدريب الطبي، مشيراً إلى أن آليات التدريب بالهيئة تتماشى مع منظومة متكاملة وديناميكية، سواء في مركز تدريب الأمانة العامة أو في مراكز التدريب المنتشرة بمستشفيات ومعاهد الهيئة، مما يعزز مكانتها كمؤسسة رائدة في التعليم الطبي.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة، أن مركز تدريب الأمانة العامة مجهز بأحدث التقنيات ومحاكيات التدريب، ويقدم برامج تدريبية متنوعة ودبلومات مهنية معتمدة من النقابات المختصة، مضيفا أن هذا الإنجاز يعكس التزام الهيئة بتقديم تعليم طبي متطور يلبي متطلبات سوق العمل، ويواكب أحدث التطورات في المجالات الطبية، ليس فقط على المستوى المحلي، بل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز مكانة الهيئة في التدريب والتعليم الطبي المستمر.

 الارتقاء بمستوى التدريب الطبي 

وأشار إلى أن الهيئة تواصل جهودها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، التي تركز على الارتقاء بمستوى التدريب الطبي والأبحاث التطبيقية، مع تعزيز الربط بين التعليم الطبي المستمر، البحث العلمي، وتقديم خدمات صحية متميزة. وأكد أن هذا التكامل يسهم في بناء نظام صحي متطور ومستدام يعزز جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

يأتي هذا الإنجاز تأكيداً على دور الهيئة الرائد في تطوير الكوادر الطبية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتدريب والتعليم الطبي، مما يدعم رؤية الدولة في تحقيق التميز في القطاع الصحي.

وزارة الصحة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية المجلس العربي جامعة الدول العربية التعليم الطبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

وفاة شروق المسلماني

الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء .. قصة وفاة شروق المسلماني

مياه

خلال ساعات.. انقطاع المياه في عدد من مناطق الجيزة

الاهلي

يسعى لصدارة الدوري| الأهلي يحتاج للفوز بثلاثية لازاحة المصري.. وصراع على الجبهة اليمنى

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

اسعار الفراخ

البلدي يتصدر.. تطورات جديدة في أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو بكام؟

دواجن بيضاء

سعر الدواجن في الأسواق الآن.. مفأجاة في ثمن البيض

دواجن وبيض

تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق

ترشيحاتنا

محمد صلاح

محمد صلاح يكتب التاريخ في الدوري الإنجليزي.. انجاز جديد للفرعون

مدمرات أمريكية

ترامب أمر بتحريكها قرب فنزويلا.. ما هي مدمرات إيجيس؟

الشعور بـ تنميل و«شكة الأصابع» كالإبر .. علام يدل ؟

الشعور بتنميل وشكة الأصابع كالإبر.. علام يدل؟

بالصور

فستان البحر.. مي سليم تستعرض جمالها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

شركة BYD تطلق أضخم مدينة ملاهي لعشاق السيارات.. صور

BYD
BYD
BYD

هيونداي وكيا تقتربان من تحقيق مفاجأة في السعودية

سيارات السعودية
سيارات السعودية
سيارات السعودية

فستان لافت .. رحمة أحمد تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير

رحمة أحمد
رحمة أحمد
رحمة أحمد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد