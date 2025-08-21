قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حاملا الأطفال ومستمعاً لشكاوي المرضى .. 14 صورة تلخص جولة مفاجئة لوزير الصحة لعدد من المستشفيات

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان،  جولة مفاجئة على عدد من مستشفيات محافظة القاهرة للوقوف علي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين . 

وشملت الجولة المفاجئة للوزير ، مستشفى الشروق المركزي، لمتابعة جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والتأكد من كفاءة سير العمل.

 بداية الجولة 


 بدأ  وزير الصحة جولته بمتابعة آلية استقبال المرضى، منذ تسجيلهم عبر شباك التذاكر وحتى تلقيهم الخدمة الطبية، لضمان سلاسة الإجراءات. كما تفقد الوزير أقسام المستشفى المختلفة، واطلع على جداول عمل الفرق الطبية والتمريضية، مؤكدًا ضرورة انتظام التواجد لتقديم رعاية طبية متكاملة على مدار الساعة. وأشاد بجهود الكوادر الطبية في ظل ارتفاع نسب التردد، مشددًا على أهمية توفير بيئة عمل داعمة ومحفزة.


وخلال الزيارة، استعرض الوزير الإمكانات التشغيلية للمستشفى، التي تضم 25 ماكينة غسيل كلوي، 9 أسرّة رعاية مركزة، 10 حضّانات للأطفال المبتسرين، و24 سريرًا داخليًا. واستجابةً لاحتياجات الأطباء، وجه الدكتور عبدالغفار بتزويد وحدة العناية المركزة بجهازي “سونار متنقلين”، وتزويد عيادة الرمد بجهاز كشف حديث، لتعزيز دقة التشخيص ورفع كفاءة الخدمات الطبية.

كما حرص الوزير على التواصل المباشر مع المرضى وذويهم، للاستماع إلى آرائهم حول مستوى الخدمات ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدًا التزام الوزارة بالاستجابة السريعة لأي احتياجات طارئة يتم رصدها، لضمان تقديم رعاية صحية متميزة تلبي تطلعات المواطنين.

