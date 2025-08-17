100 يوم صحة تقدم 49 مليون خدمة مجانية للمواطنين خلال 32 يومًا

أعلنت وزارةُ الصحةِ والسكان، تقديمَ 49 مليونًا و329 ألفًا و988 خدمة طبية مجانية خلال 32 يومًا، وذلك منذ انطلاق النسخة الثالثة من حملة «100 يوم صحة»، التي بدأت يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، في إطار العمل على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

تأتي الحملةُ تنفيذًا لتوجيهاتِ الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراءِ للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وتأكيده على أهمية تعزيز المبادرات الصحية القومية، ودورها في رفعِ كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدثُ الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدّمت أول أمس الجمعةَ 514 ألفًا و330 خدمة طبية مجانية، مشيرًا إلى أن الحملة تُقدم خدماتها بمشاركة 12 قطاعًا مختلفًا، حيث كان لكل قطاعٍ دورٌ تكامليٌّ في تنفيذ الحملة وتحقيق أهدافها الصحية والتنموية، ووفقًا لهذا التعاون، قدّمت الحملةُ 127 ألفًا و628 خدمةً من خلال قطاع الرعاية الأساسية.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدّمت 180 ألفًا و885 خدمةً من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 52 ألفًا و391 خدمةً ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدّم قطاع الطب الوقائي 7 آلاف و717 خدمةً.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدّمت 18 ألفًا و451 خدمة من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهدِ التعليمية، في حين قدّمت مبادرة دعم الصحة النفسية «صحتك سعادة» 9 آلاف و158 خدمة، كما قدّمت الحملةُ 7 آلاف و966 خدمةً من خلالِ مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأضاف «عبدالغفار» أن هيئة الإسعاف قدّمت 5 آلاف و35 خدمة إسعافية، بينما تم تقديم 51 ألفًا و868 خدمةً من خلالِ مستشفيات أمانة المراكزِ الطبية المتخصصة، فيما قدّمت مستشفياتُ المؤسسة العلاجية 4 آلاف و668 خدمة.

خدماتِ التوعية والتثقيف الصحي لـ48 ألفًا و563 مواطنًا

وتابع «عبدالغفار» أن حملةَ «100 يوم صحة» قدّمت خدماتِ التوعية والتثقيف الصحي لـ48 ألفًا و563 مواطنًا، وذلك من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة في المناطق العامة، والنوادي، والمراكز التجارية (المولات) بمختلف المحافظات، بهدف رفعِ الوعي الصحي وتوجيه المواطنين للاستفادة من الخدماتِ التي تقدمُها الحملة، إلى جانب تنظيم ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية متنوعة.