الوزراء: مصر تبذل جهودًا كبيرة في مجال الأنشطة الريادية المعتمدة على التكنولوجيا
خريطة مرورية لـ شوارع القاهرة والجيزة وتجنب الكثافات والازدحام
وزير الصحة يعلن انخفاض معدلات الزيادة السكانية
الاستثمار: بدء تشغيل 4 مناطق حرة جديدة بالعاشر وأكتوبر والعلمين وبرج العرب نهاية 2026
رقم تاريخي.. وزير الزراعة يعلن تجاوز تمويل مشروع البتلو 10 مليارات جنيه لصالح أكثر من 45 ألف مستفيد
الأرصاد تزف بشرى جديدة للمواطنين حول حالة الطقس ودرجات الحرارة.. تفاصيل
الشرطة تغلق 4 طرق رئيسية بسبب إضراب واسع في إسرائيل
قمة بلا اختراقات.. ولكنها تركت أثرًا| مشاهد رمزية وتفاصيل مثيرة من لقاء ألاسكا
ثنائي الزمالك على رأس اختيارات حسام حسن لمعسكر منتخب مصر المقبل
ميرتس ينتقد قمة ألاسكا: بروتوكول مبالغ فيه رفع من شأن بوتين
حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور
بعد محادثات رومانسية مع الأطفال.. تحقيق أمريكي في ممارسات ميتا المثيرة للجدل
أخبار البلد

100 يوم صحة تقدم 49 مليون خدمة مجانية للمواطنين خلال 32 يومًا

100 يوم صحة
100 يوم صحة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارةُ الصحةِ والسكان، تقديمَ 49 مليونًا و329 ألفًا و988 خدمة طبية مجانية خلال 32 يومًا، وذلك منذ انطلاق النسخة الثالثة من حملة «100 يوم صحة»، التي بدأت يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، في إطار العمل على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

تأتي الحملةُ تنفيذًا لتوجيهاتِ الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراءِ للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وتأكيده على أهمية تعزيز المبادرات الصحية القومية، ودورها في رفعِ كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدثُ الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدّمت أول أمس الجمعةَ 514 ألفًا و330 خدمة طبية مجانية، مشيرًا إلى أن الحملة تُقدم خدماتها بمشاركة 12 قطاعًا مختلفًا، حيث كان لكل قطاعٍ دورٌ تكامليٌّ في تنفيذ الحملة وتحقيق أهدافها الصحية والتنموية، ووفقًا لهذا التعاون، قدّمت الحملةُ 127 ألفًا و628 خدمةً من خلال قطاع الرعاية الأساسية.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدّمت 180 ألفًا و885 خدمةً من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 52 ألفًا و391 خدمةً ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدّم قطاع الطب الوقائي 7 آلاف و717 خدمةً.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدّمت 18 ألفًا و451 خدمة من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهدِ التعليمية، في حين قدّمت مبادرة دعم الصحة النفسية «صحتك سعادة» 9 آلاف و158 خدمة، كما قدّمت الحملةُ 7 آلاف و966 خدمةً من خلالِ مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأضاف «عبدالغفار» أن هيئة الإسعاف قدّمت 5 آلاف و35 خدمة إسعافية، بينما تم تقديم 51 ألفًا و868 خدمةً من خلالِ مستشفيات أمانة المراكزِ الطبية المتخصصة، فيما قدّمت مستشفياتُ المؤسسة العلاجية 4 آلاف و668 خدمة.

خدماتِ التوعية والتثقيف الصحي لـ48 ألفًا و563 مواطنًا

وتابع «عبدالغفار» أن حملةَ «100 يوم صحة» قدّمت خدماتِ التوعية والتثقيف الصحي لـ48 ألفًا و563 مواطنًا، وذلك من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة في المناطق العامة، والنوادي، والمراكز التجارية (المولات) بمختلف المحافظات، بهدف رفعِ الوعي الصحي وتوجيه المواطنين للاستفادة من الخدماتِ التي تقدمُها الحملة، إلى جانب تنظيم ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية متنوعة.

وزير الصحة والسكان نائب رئيسِ مجلسِ الوزراءِ 100 يوم صحة خدمة طبية وزارةُ الصحةِ

الأرصاد

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة غدًا

قرار حكومي

قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم

تيمور تيمور

مات غريقا.. سبب وفاة مدير التصوير والممثل تيمور تيمور

تيمور تيمور

بطل أنقذ ابنه ودفع حياته ثمنًا.. اللحظات الأخيرة في حياة مدير التصوير تيمور تيمور

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

تيمور تيمور

زوجته انهارت بالمستشفى.. انتهاء إجراءات دفن مدير التصوير تيمور تيمور

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 17-8-2025 .. اعرف الكيلو وصل كام؟

تيمور تيمور

من السباحة للغرق.. تفاصيل وفاة مدير التصوير تيمور تيمور بالساحل الشمالي

رئيس مدينة سفنكس الجديدة يتفقد مشروعات الطرق والمرافق

رئيس مدينة سفنكس الجديدة يتفقد مشروعات الطرق والمرافق

اصدارات احتفاله بمرور خمسة وستين عامًا على تأسيسه

معهد التخطيط القومي يعيد نشر أبرز مؤلفاته التاريخية بمناسبة الذكرى الـ65 لتأسيسه

شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف عددٍ من مشروعات

جاهزية 138 أرض ببيت الوطن لتوصيل الكهرباء بامتداد النرجس بالقاهرة الجديدة

أسود قصير .. إيمان العاصي بفستان تشعل السوشيال في الساحل

ايمان العاصي
ايمان العاصي
ايمان العاصي

مهرجان القلعة 33.. خالد سليم يعانق وجدان الجمهور على مسرح المحكي

خالد سليم
خالد سليم
خالد سليم

طريقة تخزين الأيس كوفي في الفريزر

الايس كوفي
الايس كوفي
الايس كوفي

إليسا

إليسا تنجح في تجنب السقوط على المسرح خلال حفل الساحل الشمالي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

