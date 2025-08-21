رئيس هيئة الدواء يبحث مع سفيرة مصر لدى الكاميرون سبل تعزيز التعاون

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، لقاءً افتراضيًا مع السفيرة مروة حجازي، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى الكاميرون، يأتي ذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والكاميرون في مجال الدواء وبحث سبل التعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية بتنظيم القطاع الدوائي بالكاميرون.

تناول اللقاء مناقشة عدد من مجالات التعاون المقترحة، وفي مقدمتها دعم القدرات التنظيمية، وتبادل الخبرات العلمية، وتشجيع الاستثمارات المشتركة في قطاع الدواء، بما يضمن توافر مستحضرات دوائية آمنة وفعّالة وعالية الجودة للشعبين المصري والكاميروني.

تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة

في مستهل اللقاء، رحّب الدكتور الغمراوي بسعادة السفيرة، مشيرًا إلى اعتزاز هيئة الدواء المصرية بدورها في دعم توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، مؤكداً حرص الهيئة على مد جسور شراكة فاعلة تسهم في تطوير المنظومة الدوائية بالقارة، وتدعيم آليات تبادل الخبرات الفنية والتنظيمية، إلى جانب الاستعداد لتقديم الدعم الفني وبناء القدرات بما يعزز فرص التكامل الدوائي الإفريقي.

وأكد الدكتور علي الغمراوي أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز الشراكات الإفريقية في مجال الدواء، مشددًا على أن السوق الإفريقية تمثل امتدادًا استراتيجيًا لمصر، وأن التعاون مع الكاميرون يعد خطوة مهمة نحو توسيع نطاق التعاون الدوائي الإقليمي، بما يسهم في ضمان توافر مستحضرات آمنة وفعّالة، ودعم تنافسية الصناعة الدوائية المصرية على المستوى العالمي.

من جانبها، أعربت السفيرة مروة حجازي عن تقديرها للجهود الرائدة التي تبذلها هيئة الدواء المصرية في تطوير القطاع الدوائي محليًا وإقليميًا، مؤكدة أن الكاميرون تنظر إلى مصر باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في هذا المجال الحيوي، مشيرة إلى أن ما تتمتع به مصر من خبرات تنظيمية وفنية متقدمة يمثل نموذجًا ملهمًا يمكن الاستفادة منه في دعم المنظومة الصحية بالكاميرون. كما أعربت عن تطلعها إلى تعزيز التعاون مع هيئة الدواء المصرية في مجالات التدريب وبناء القدرات، وتوسيع آفاق الاستثمار المشترك بما يحقق مردودًا إيجابيًا على قطاع الدواء الإفريقي ككل.

حضر اللقاء من جانب هيئة الدواء المصرية، الدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة للسياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق المشترك بين هيئة الدواء المصرية وسفارة مصر بالكاميرون، والعمل على تطوير شراكات مؤسسية مستدامة مع الجهات المختصة بالكاميرون، بما يعكس الدور الريادي لمصر على مستوى القارة الإفريقية، ويعزز من فرص التوسع في الأسواق الإقليمية، وترسيخ مكانة الدواء المصري عالميًا.