قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
" الوزراء" يستعرض أبرز الفرص المتاحة لمصر في مجال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية
استثمارات صينية بمليار دولار.. إنشاء مصانع ضخمة لإطارات السيارات
أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 14 أغسطس 2025|فيديو
قرار عاجل ضد سيدتين أجنبيتين تقودان شبكة للأعمال المنافية للآداب بالقاهرة الجديدة
هيئة الدواء المصرية تعزز شراكتها مع ناميبيا لتطوير قطاع الأدوية.. و«الغمراوي» يؤكد: ملتزمون بالريادة
عمر الشقي بقي ..كمال أبو رية لـ "سائق كبير السن اصطدم به" : المسامح كريم
مصادر عبرية : إرسال 100 ألف أمر استدعاء لعملية احتلال غزة
«فيتش» : تقدم ملحوظ بشأن إنجازات مصر في صناعة الأدوية والمؤشرات الصحية
أول تعليق من إيران على تصريحات نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى
بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه .. غدا صرف "تكافل وكرامة" عن شهر أغسطس
علي جمعة: الخطر الحقيقي يكمن في التلاعب بالألفاظ لا في انتشار الذنوب فقط
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس هيئة الدواء يبحث مع سفيري مصر برواندا وجنوب السودان سبل التعاون المشترك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور علي الغمراوي،رئيس هيئة الدواء المصرية، لقاءً افتراضيًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع السفيرة حنان شاهين، سفيرة مصر لدى جمهورية رواندا، والسفير حازم فوزي، سفير مصر لدى جمهورية جنوب السودان، وذلك في لقاء تنسيقي هدف إلى مناقشة سبل دعم التواجد المصري في أسواق شرق إفريقيا.

وفي مستهل اللقاء، تقدم الدكتور الغمراوي بالتهنئة لكل من السفيرة حنان شاهين والسفير حازم فوزي بمناسبة توليهما مهام منصبيهما الجديدين، ومؤكدًا أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به البعثات الدبلوماسية المصرية في دعم التعاون الخارجي في مجال الدواء، وتعزيز الحضور المصري الفاعل في القارة الإفريقية.

كما تناول اللقاء آليات تعزيز التعاون الفني مع الجانب الجنوب سوداني والرواندي في المجال الدوائي، مع التأكيد على أهمية البناء على الزخم القائم، وتفعيل القنوات المؤسسية بين الجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ويدعم التواجد المصري في أسواق الدواء الإفريقية.

وفي ختام اللقاء، أعرب الحضور عن تطلعهم إلى استمرار التنسيق والتعاون المثمر بين وزارة الخارجية وهيئة الدواء المصرية، بما يخدم التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو تعميق الشراكات مع الدول الإفريقية الشقيقة.

حضر اللقاء من جانب الهيئة الدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة للسياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق.

رئيس هيئة الدواء هيئة الدواء مصر رواندا جنوب السودان أسواق شرق إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الفراخ

بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

الطقس في مصر

أمطار صيفية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

وزارة الخارجية

إسرائيل الكبري .. مصر ترد بقوة على تصريحات نتنياهو وتطالب بتوضيح عاجل

سيارة الفتيات

على بعد خطوة من الموت.. القصة الكاملة لمطاردة فتيات داخل سيارة بطريق الواحات

انغام

بكرة يوم مرتقب.. محمود سعد يكشف تفاصيل حالة أنغام قبل نتائج التحاليل

تقليل الاغتراب .. أرشيفية

5 أيام .. شروط تقليل الاغتراب وخطوات ورابط التقديم لطلاب الثانوية العامة

ترشيحاتنا

محافظة القليوبية

محافظ القليوبية: توفير مساحات خضراء واسعة للمواطنين للاستمتاع برؤية النيل

سكرتير عام كفر الشيخ

لمتابعة النظافة.. سكرتير عام كفر الشيخ يتفقد عددًا من الشوارع | صور

محافظ الغربية

الغربية.. مركز طب أسرة شوبر يحصل على الاعتماد المبدئي من “جهار”

بالصور

شاهد ياسمين صبري بلوك جديد تثير السوشيال ميديا

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

طريقة عمل البطاطس المهروسة

طريقة عمل البطاطس المهروسة
طريقة عمل البطاطس المهروسة
طريقة عمل البطاطس المهروسة

فوائد وأضرار الشاي باللبن

فوائد و اضرار الشاي باللبن
فوائد و اضرار الشاي باللبن
فوائد و اضرار الشاي باللبن

لفطار صحي.. طريقة عمل كلوب ساندوتش تونة بالمايونيز

طريقة عمل كلوب ساندوتش تونه بالمايونيز
طريقة عمل كلوب ساندوتش تونه بالمايونيز
طريقة عمل كلوب ساندوتش تونه بالمايونيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد