رئيس هيئة الدواء يبحث مع سفيري مصر برواندا وجنوب السودان سبل التعاون المشترك

عقد الدكتور علي الغمراوي،رئيس هيئة الدواء المصرية، لقاءً افتراضيًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع السفيرة حنان شاهين، سفيرة مصر لدى جمهورية رواندا، والسفير حازم فوزي، سفير مصر لدى جمهورية جنوب السودان، وذلك في لقاء تنسيقي هدف إلى مناقشة سبل دعم التواجد المصري في أسواق شرق إفريقيا.

وفي مستهل اللقاء، تقدم الدكتور الغمراوي بالتهنئة لكل من السفيرة حنان شاهين والسفير حازم فوزي بمناسبة توليهما مهام منصبيهما الجديدين، ومؤكدًا أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به البعثات الدبلوماسية المصرية في دعم التعاون الخارجي في مجال الدواء، وتعزيز الحضور المصري الفاعل في القارة الإفريقية.

كما تناول اللقاء آليات تعزيز التعاون الفني مع الجانب الجنوب سوداني والرواندي في المجال الدوائي، مع التأكيد على أهمية البناء على الزخم القائم، وتفعيل القنوات المؤسسية بين الجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ويدعم التواجد المصري في أسواق الدواء الإفريقية.

وفي ختام اللقاء، أعرب الحضور عن تطلعهم إلى استمرار التنسيق والتعاون المثمر بين وزارة الخارجية وهيئة الدواء المصرية، بما يخدم التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو تعميق الشراكات مع الدول الإفريقية الشقيقة.

حضر اللقاء من جانب الهيئة الدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة للسياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق.