لا زيادة في أسعار الأدوية .. رئيس هيئة الدواء يحسم الجدل

أكد الدكتور علي الغمراوي ، رئيس هيئة الدواء المصرية أنه لا تحريك لأسعار الدواء خلال الفترة القادمة في ظل استقرار السوق الدولاري وعدم الحاجة إلي تحريك الأسعار في الوقت الحالي .

وأضاف رئيس هيئة الدواء خلال المؤتمر الصحفي ، أن صناعة الدواء عملية معقدة مرتبطة بسعر الدولار وفي الوقت الحالي هناك استقرار في السوق الدولاري بما ينعكس بالإيجاب علي سوق الدواء.

خفض أسعار الدواء في تلك الحالة

وأكد الغمراوي أنه حال انخفاض سعر الدولار سيتم خفض سعر الدواء لارتباطهما، مؤكدا أن هناك لجنة للتستر تدرس مجريات ومتغيرات السوق وفقا لعدد من المعايير العلمية.