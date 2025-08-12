قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل سقوط البلوجر بسمة.. قرار عاجل ضد ملكة جمال العشوائيات
حبس عامل نظافة بتهمة التحرش بموظفة داخل أسانسير بالشيخ زايد
لزيادة نسب المشاهدة.. القبض على شخصين أساءا لفتاة ببني سويف
"الشباب والرياضة" تفتش على 9 مراكز شبابية بدمياط لضبط الأداء المالي والإداري
لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره الأوغندي بقصر الاتحادية
كانوا رايحين شغلهم.. محافظة أسوان تشهد حادثا مأساويا بعد انقلاب سيارة ربع نقل
صدمة للاعب | الزمالك يوجّه لـ زيزو طلبا غير متوقع
حريق في مسرح محمد صبحي بمدينة سمبل .. صور
ملك الاردن يستقبل رئيس الوزراء المصري بالديوان الملكي بالحسينية
البيئة : توسيع نطاق شبكات رصد جودة الهواء لمتابعة مصادر التلوث
الزراعة: خطة متكاملة لمواجهة السحابة السوداء ومنع حرق قش الأرز
وزيرة التضامن تنعى علي المصيلحي: رجل دولة بصمته باقية في منظومة الحماية الاجتماعية
حوادث

قرار عاجل في دعوى قضائية تطالب بحظر تداول الـ«جابابنتين» وضمها لجداول المخدرات

إسلام دياب

حددت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، جلسة 8 سبتمبر المقبل، لنظر دعوى قضائية أقامها محامٍ ضد رئيس هيئة الدواء، ووزير الصحة، والنائب العام، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس الوزراء، بصفتهم، مطالبًا بفرض قيود صارمة على تداول مادة "جابابنتين"، ومصادرة الأرباح غير المشروعة لشركات الأدوية المتورطة في تسويقها كبديل إدماني لـمخدر "بريجابالين".

تناولت الدعوى التي حملت رقم 75313 لسنة 79 قضائية أزمة صحية خطيرة تهدد الأمن القومي المصري، حيث كشفت القضية عن تفشي إدمان الجابابنتين بين الشباب نتيجة استغلال شركات الأدوية للفراغ التشريعي بعد تقييد البريجابالين بقرار وزارة الصحة رقم 475 لسنة 2019. 

وأوضحت الدعوى أن الشركات حققت أرباحًا مليارية من ترويج الدواء لأغراض غير طبية، ما ساهم في انتشار الإدمان.

تُستخدم الجابابنتين وفقا للدعوى طبيًا لعلاج الصرع وآلام الأعصاب، لكنها تحولت إلى مادة إدمانية تُباع في السوق السوداء دون روشتات طبية، مسببة أضرارًا نفسية وجسدية خطيرة تشمل الاكتئاب والانتحار. 

وتشير تقارير مراكز علاج الإدمان إلى أن الجابابنتين تمثل 30% من حالات الإدمان الجديدة، مع تحذيرات دولية من ارتباطها بحالات وفاة.

تطالب الدعوى بصفة مستعجلة، بإدراج مادة "جابابنتين" بجميع تركيزاتها وأسمائها التجارية ضمن جداول المواد المؤثرة على الحالة النفسية و المخدرة، بما يترتب على ذلك من آثار، أهمها حظر بيعها إلا بروشتة طبية معتمدة من طبيب متخصص لمريض فعلي، على غرار ما جرى مع مادة بريجابالين. 

وتطالب كذلك بوقف تراخيص  الشركات المنتجة والموزعة التي قامت بزيادة وتضخيم الإنتاج والتسويق لمادة "جابابنتين" لأغراض غير طبية (إدمانية) رغم علمهم اليقيني بضعف حجم استهلاك المرضى الفعليين الذي لا يتجاوز 1% من حجم الإنتاج،  بما يترتب من آثار؛ أهمها التحقيق مع الموظفين العموميين والشركات المنتجة للمادة مع  إحالتها الى النيابة العامة، وصولا إلى مصادرة تلك الأرباح والمليارات الملوثة، ووصولا إلى المحاسبة الجنائية.

محكمة القضاء الإداري جابابنتين مجلس الدولة مخدرات أدوية

