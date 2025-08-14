هيئة الدواء المصرية تعزز شراكتها مع ناميبيا لتطوير قطاع الأدوية.. و«الغمراوي» يؤكد: ملتزمون بالريادة

استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، سعادة السفير فيليو هيفينداكا، سفير جمهورية ناميبيا لدى جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين هيئة الدواء المصرية والمجلس الناميبي لتنظيم الأدوية، الجهة المسئولة عن تنظيم قطاع الدواء في جمهورية ناميبيا.

وتناول اللقاء استعراض مجالات التعاون الممكنة، وعلى رأسها تبادل الخبرات التنظيمية، ودعم القدرات الفنية، وتطوير آليات التعاون التي تضمن جودة وفاعلية الأدوية في كل من السوقين المصري والناميبي.

في مستهل اللقاء، رحّب الدكتور الغمراوي بسعادة السفير، مؤكدًا حرص الهيئة على توطيد أواصر التعاون مع الدول الإفريقية، ومد جسور الشراكة الفاعلة مع الهيئات التنظيمية بما يسهم في تطوير المنظومة الدوائية وتبادل الخبرات الفنية والتنظيمية.

وأوضح أن هيئة الدواء المصرية على استعداد لتقديم الدعم الفني وبناء القدرات في مختلف مجالات العمل التنظيمي، بما يشمل تبادل الخبرات الفنية والتقنية، وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل، وتقديم الاستشارات المتخصصة في مجالات التسجيل والرقابة على الجودة، فضلًا عن دعم تطوير النظم واللوائح التنظيمية التي تضمن فاعلية وأمان المنتجات الدوائية.

وشدد الغمراوي على أن هذه الجهود تأتي انطلاقًا من التزام الهيئة برسالتها في تعزيز ريادة الدواء المصري إقليميًا، وتوفير منتجات دوائية آمنة وفعّالة وعالية الجودة، تلبي احتياجات المواطنين في كلا البلدين وفقًا للمعايير العالمية.

ومن جانبه، أعرب السفير فيليو هيفينداكا عن تقديره للدور الرائد الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية وخبراتها المتميزة في تنظيم قطاع الدواء، مشيرًا إلى تطلعه لتعزيز التعاون مع الهيئة خلال الفترة المقبلة، وفتح آفاق جديدة للشراكة في المجالات الفنية، خاصة في تبادل المعلومات، وبناء القدرات، وتطوير السياسات الدوائية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الأدوية المتداولة في السوقين المصري والناميبي.

حضر اللقاء من جانب هيئة الدواء المصرية، الدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة للسياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق.

واختُتمت المباحثات بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق المشترك والعمل على بناء علاقة مؤسسية مستدامة بين الجانبين، بما يعزز قدرتهما على مواجهة التحديات في قطاع الدواء وضمان توفير منتجات آمنة وفعّالة وعالية الجودة للمواطنين.