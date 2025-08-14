قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 14 أغسطس 2025|فيديو
قرار عاجل ضد سيدتين أجنبيتين تقودان شبكة للأعمال المنافية للآداب بالقاهرة الجديدة
هيئة الدواء المصرية تعزز شراكتها مع ناميبيا لتطوير قطاع الأدوية.. و«الغمراوي» يؤكد: ملتزمون بالريادة
عمر الشقي بقي ..كمال أبو رية لـ "سائق كبير السن اصطدم به" : المسامح كريم
مصادر عبرية : إرسال 100 ألف أمر استدعاء لعملية احتلال غزة
«فيتش» : تقدم ملحوظ بشأن إنجازات مصر في صناعة الأدوية والمؤشرات الصحية
أول تعليق من إيران على تصريحات نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى
بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه .. غدا صرف "تكافل وكرامة" عن شهر أغسطس
علي جمعة: الخطر الحقيقي يكمن في التلاعب بالألفاظ لا في انتشار الذنوب فقط
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 |فيديو
ليبرمان: هدف حكومة نتنياهو ليس احتلال غزة بل السيطرة على الجيش
سيولة مرورية في شوراع القاهرة والجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هيئة الدواء المصرية تعزز شراكتها مع ناميبيا لتطوير قطاع الأدوية.. و«الغمراوي» يؤكد: ملتزمون بالريادة

رئيس هيئة الدواء - سفير ناميبيا لدى مصر
رئيس هيئة الدواء - سفير ناميبيا لدى مصر
عبدالصمد ماهر

استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، سعادة السفير فيليو هيفينداكا، سفير جمهورية ناميبيا لدى جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين هيئة الدواء المصرية والمجلس الناميبي لتنظيم الأدوية، الجهة المسئولة عن تنظيم قطاع الدواء في جمهورية ناميبيا.

وتناول اللقاء استعراض مجالات التعاون الممكنة، وعلى رأسها تبادل الخبرات التنظيمية، ودعم القدرات الفنية، وتطوير آليات التعاون التي تضمن جودة وفاعلية الأدوية في كل من السوقين المصري والناميبي.

في مستهل اللقاء، رحّب الدكتور الغمراوي بسعادة السفير، مؤكدًا حرص الهيئة على توطيد أواصر التعاون مع الدول الإفريقية، ومد جسور الشراكة الفاعلة مع الهيئات التنظيمية بما يسهم في تطوير المنظومة الدوائية وتبادل الخبرات الفنية والتنظيمية.

وأوضح أن هيئة الدواء المصرية على استعداد لتقديم الدعم الفني وبناء القدرات في مختلف مجالات العمل التنظيمي، بما يشمل تبادل الخبرات الفنية والتقنية، وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل، وتقديم الاستشارات المتخصصة في مجالات التسجيل والرقابة على الجودة، فضلًا عن دعم تطوير النظم واللوائح التنظيمية التي تضمن فاعلية وأمان المنتجات الدوائية.

وشدد الغمراوي على أن هذه الجهود تأتي انطلاقًا من التزام الهيئة برسالتها في تعزيز ريادة الدواء المصري إقليميًا، وتوفير منتجات دوائية آمنة وفعّالة وعالية الجودة، تلبي احتياجات المواطنين في كلا البلدين وفقًا للمعايير العالمية.

ومن جانبه، أعرب السفير فيليو هيفينداكا عن تقديره للدور الرائد الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية وخبراتها المتميزة في تنظيم قطاع الدواء، مشيرًا إلى تطلعه لتعزيز التعاون مع الهيئة خلال الفترة المقبلة، وفتح آفاق جديدة للشراكة في المجالات الفنية، خاصة في تبادل المعلومات، وبناء القدرات، وتطوير السياسات الدوائية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الأدوية المتداولة في السوقين المصري والناميبي.

حضر اللقاء من جانب هيئة الدواء المصرية، الدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة للسياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق.

واختُتمت المباحثات بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق المشترك والعمل على بناء علاقة مؤسسية مستدامة بين الجانبين، بما يعزز قدرتهما على مواجهة التحديات في قطاع الدواء وضمان توفير منتجات آمنة وفعّالة وعالية الجودة للمواطنين.

هيئة الدواء سفير ناميبيا قطاع الدواء السياسات الدوائية المشتركة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوسي الأسد

خمر و3 باروكات وأموال.. تفاصيل ضبط الراقصة بوسي الأسد بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

سعر الفراخ

بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

الطقس في مصر

أمطار صيفية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

وزارة الخارجية

إسرائيل الكبري .. مصر ترد بقوة على تصريحات نتنياهو وتطالب بتوضيح عاجل

تقليل الاغتراب .. أرشيفية

5 أيام .. شروط تقليل الاغتراب وخطوات ورابط التقديم لطلاب الثانوية العامة

انغام

بكرة يوم مرتقب.. محمود سعد يكشف تفاصيل حالة أنغام قبل نتائج التحاليل

ترشيحاتنا

الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة

"عبدالغفار" يوضح أهمية مبادرة “100 يوم صحة”.. وأبرز الخدمات المقدمة للمواطنين

أرشيفية

البلطي بـ120جنيها..أسعار الأسماك اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 |فيديو

صورة أرشيفية

عقوبات مشددة .. الري توضح تفاصيل القانون الجديد لحماية الأراضي الزراعية من الحفر العشوائي

بالصور

شاهد ياسمين صبري بلوك جديد تثير السوشيال ميديا

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

طريقة عمل البطاطس المهروسة

طريقة عمل البطاطس المهروسة
طريقة عمل البطاطس المهروسة
طريقة عمل البطاطس المهروسة

فوائد وأضرار الشاي باللبن

فوائد و اضرار الشاي باللبن
فوائد و اضرار الشاي باللبن
فوائد و اضرار الشاي باللبن

لفطار صحي.. طريقة عمل كلوب ساندوتش تونة بالمايونيز

طريقة عمل كلوب ساندوتش تونه بالمايونيز
طريقة عمل كلوب ساندوتش تونه بالمايونيز
طريقة عمل كلوب ساندوتش تونه بالمايونيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد