عبر البث المباشر.. الجامع الأزهر يطلق أولى فعاليات البرنامج الصيفي النوعي بالأروقة
إسبانيا تنشر 500 جندي إضافي للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات
رد رسمي من انتر ميلان حول مفاوضات الهلال مع هاكان
استمرار التراجع.. سعر الدولار في مصر الآن
ما هي الباقيات الصالحات؟.. 4 كلمات ثوابها عظيم وأجرها باقٍ
رئيس الوزراء الفلسطيني: الموقف المصري المعارض للتهجير أنقذ القضية
دعم مالي عاجل.. هيئة قناة السويس تزف بشرى للنادي الإسماعيلي
رئيس الوزراء يؤكد رفض تهجير الفلسطينيين واستمرار دعم مصر للقضية
خلال استقبال مدبولي لرئيس وزراء فلسطين .. مصر تؤكد موقفها الثابت من القضية الفلسطينية ورفض التهجير
تشكيل قمة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي
الغندور يوجة رسالة مهمة لـ محمود كهربا
زيلينسكي: لا مؤشرات على عقد قمة ثلاثية مع ترامب وبوتين
أخبار البلد

تحذير عاجل من عبوات مقلدة لأشهر علاج لفيروس سي في الصيدليات .. تفاصيل

فيروس سي
فيروس سي
عبدالصمد ماهر

حذرت هيئة الدواء المصرية ، من خلال خطاب توعية من احتمالية وجود عبوات مقلدة من أشهر علاج للالتهاب الكبدي الوبائي سي 

وقالت هيئة الدواء المصرية أن الدواء يحمل اسم «VOSEVI® (Sofosbuvir 400 mg -Velpatasvir

100 mg-Voxilaprevir 100 mg)

تشغيلة رقم 22GE59364LDL

وأكدت هيئة  الدواء أن سبب التحذير احتمالية وجود عبوات من الصنف المذكور مجهولة المصدر وذلك طبقا لافادة الشركة صاحبة المستحضر مع العلم انه لم يتم رصده من قبل مفتشي هيئة الدواء حتى تاريخه

وشددت هيئة الدواء علي ضرورة المتابعة المستمرة للصنف وتوعية المواطنين وفي حالة الشك في المستحضر الصيدلي يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية سواء بالإتصال بالخط الساخن ١٥٣٠١ او الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة يمكن الضغط على الرابط للإطلاع على الصور الخاصة بالمستحضر المقلد.

التشغيلات الواردة بالمنشور مجهولة المصدر

وأوضحت هيئة الدواء أن التشغيلات الواردة بالمنشور مجهولة المصدر، ولا يتم تداولها بسوق الدواء المصري وضرورة شراء المستحضرات الدوائية الحاصلة على ترخيص هيئة الدواء المصرية من الأماكن المرخصة فقط، وعدم الشراء عبر الانترنت بشكل غير شرعي.

وتابعت : في حال وجود شكوى يرجى الرجوع للصيدلي للتأكد من العبوة او الاتصال على الخط الساخن ١٥٣٠١ او الابلاغ عبر الموقع الإلكتروني للهيئة www.edaegypt.gov.eg

فيروس سي هيئة الدواء الدواء علاج فيروس سي أدوية فيروس سي

وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
تموين الشرقية
كريم عبد العزيز
تيمور تيمور
