تحذير عاجل من عبوات مقلدة لأشهر علاج لفيروس سي في الصيدليات .. تفاصيل

حذرت هيئة الدواء المصرية ، من خلال خطاب توعية من احتمالية وجود عبوات مقلدة من أشهر علاج للالتهاب الكبدي الوبائي سي

وقالت هيئة الدواء المصرية أن الدواء يحمل اسم «VOSEVI® (Sofosbuvir 400 mg -Velpatasvir

100 mg-Voxilaprevir 100 mg)

تشغيلة رقم 22GE59364LDL

وأكدت هيئة الدواء أن سبب التحذير احتمالية وجود عبوات من الصنف المذكور مجهولة المصدر وذلك طبقا لافادة الشركة صاحبة المستحضر مع العلم انه لم يتم رصده من قبل مفتشي هيئة الدواء حتى تاريخه

وشددت هيئة الدواء علي ضرورة المتابعة المستمرة للصنف وتوعية المواطنين وفي حالة الشك في المستحضر الصيدلي يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية سواء بالإتصال بالخط الساخن ١٥٣٠١ او الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة يمكن الضغط على الرابط للإطلاع على الصور الخاصة بالمستحضر المقلد.

التشغيلات الواردة بالمنشور مجهولة المصدر

وأوضحت هيئة الدواء أن التشغيلات الواردة بالمنشور مجهولة المصدر، ولا يتم تداولها بسوق الدواء المصري وضرورة شراء المستحضرات الدوائية الحاصلة على ترخيص هيئة الدواء المصرية من الأماكن المرخصة فقط، وعدم الشراء عبر الانترنت بشكل غير شرعي.

وتابعت : في حال وجود شكوى يرجى الرجوع للصيدلي للتأكد من العبوة او الاتصال على الخط الساخن ١٥٣٠١ او الابلاغ عبر الموقع الإلكتروني للهيئة www.edaegypt.gov.eg