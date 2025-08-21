ضحك ولعب وسعادة.. يوم استثنائي لأطفال محاربي السرطان في مستشفى أورام الأقصر

عاش أطفال مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالاقصر بصعيد مصر يومًا ترفيهيًا مميزًا ضمن مبادرة "يلا نفرحهم"، والتي شارك فيها أعضاء وأسر من نادي سيتي كلوب الاقصر لرسم الابتسامة على وجوه محاربي السرطان الصغار.

وتضمن اليوم أنشطة متنوعة ما بين اللعب والمرح وورش عمل فنية وثقافية، أضفت على المكان طاقة إيجابية وسعادة كبيرة انعكست على الأطفال وأسرهم.

وأكد عمار مختار مدير المجمع الأوليمبي لسيتي كلوب الأقصر، أن مشاركة النادي في هذه المبادرة تأتي انطلاقًا من مسؤوليته المجتمعية، وحرصه على دعم مستشفى شفاء الأورمان في مختلف الفعاليات، مشددًا على أن أبواب النادي ستظل دائمًا مفتوحة للأطفال وذويهم للاستمتاع بالأنشطة الترفيهية والرياضية.

ومن جانبه، صرح الأستاذ محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، قائلاً: "نحن نؤمن أن الدعم النفسي لا يقل أهمية عن العلاج الطبي، وأن إدخال البهجة على قلوب الأطفال محاربي السرطان يمنحهم دفعة قوية في رحلتهم مع الشفاء. ونثمن بشدة مشاركة سيتي كلوب الأقصر وأعضائه، وكل الجهات الداعمة، في هذه الفعاليات التي تجسد أسمى معاني التكافل والتعاون لخدمة المرضى وأسرهم"، مشيرًا إلى أن المستشفى سيظل دائمًا منارة خير لأهالي الصعيد بفضل تكاتف المجتمع المدني.