تهجير قسري في القدس .. 17 عائلة فلسطينية تواجه التمدد الاستيطاني الإسرائيلي
اشتعال 4 عربيات في خبطة واحدة | تفاصيل حادث مطروح إسكندرية المأساوي
الهلال الأحمر المصري يدفع بالقافلة الـ21 إلى غزة غدا
منتج غذائي يساعد على محاربة الشيخوخة .. لن تتوقعه
البرازيلي ألفينا يمنح الزمالك التقدم أمام مودرن سبورت بالشوط الأول بالدوري
قناة عربية تحصل على حقوق بث الدوري الألماني حصريًا في الشرق الأوسط
ابتزاز وتلاعب .. التمريض تكشف تفاصيل فضيحة مَدرسة الإسكندرية
30 دقيقة.. الزمالك يتقدم على مودرن سبورت بهدف البرازيلي ألفينا
دقيقة حداد قبل انطلاق مباراة الزمالك ومودرن سبورت.. ما السبب؟
وزير النقل والصناعة: نعمل على وجود مصنع لإنتاج الزبيب على مستوى عالٍٍٍِ
غلق الثقب الأسود.. أمن الجيزة يداهم وكر الإجرام ويضبط مسجلين خطر وأطفال أحداث
في عز الصيف.. خريطة سقوط الأمطار غدًا الجمعة
ضحك ولعب وسعادة.. يوم استثنائي لأطفال محاربي السرطان في مستشفى أورام الأقصر

شمس يونس

عاش أطفال مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالاقصر بصعيد مصر يومًا ترفيهيًا مميزًا ضمن مبادرة "يلا نفرحهم"، والتي شارك فيها أعضاء وأسر من نادي سيتي كلوب الاقصر لرسم الابتسامة على وجوه محاربي السرطان الصغار.

وتضمن اليوم أنشطة متنوعة ما بين اللعب والمرح وورش عمل فنية وثقافية، أضفت على المكان طاقة إيجابية وسعادة كبيرة انعكست على الأطفال وأسرهم.

وأكد عمار مختار مدير المجمع الأوليمبي لسيتي كلوب الأقصر، أن مشاركة النادي في هذه المبادرة تأتي انطلاقًا من مسؤوليته المجتمعية، وحرصه على دعم مستشفى شفاء الأورمان في مختلف الفعاليات، مشددًا على أن أبواب النادي ستظل دائمًا مفتوحة للأطفال وذويهم للاستمتاع بالأنشطة الترفيهية والرياضية.

ومن جانبه، صرح الأستاذ محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، قائلاً: "نحن نؤمن أن الدعم النفسي لا يقل أهمية عن العلاج الطبي، وأن إدخال البهجة على قلوب الأطفال محاربي السرطان يمنحهم دفعة قوية في رحلتهم مع الشفاء. ونثمن بشدة مشاركة سيتي كلوب الأقصر وأعضائه، وكل الجهات الداعمة، في هذه الفعاليات التي تجسد أسمى معاني التكافل والتعاون لخدمة المرضى وأسرهم"، مشيرًا إلى أن المستشفى سيظل دائمًا منارة خير لأهالي الصعيد بفضل تكاتف المجتمع المدني.

