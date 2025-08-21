300 ألف حقيبة مدرسيَّة.. شيخ الأزهر يشارك طلاب الأقصر فرحتهم ويوزع عليهم «الحقائب»

أطلق بيت الزكاة والصدقات، اليوم الاثنين، حملة «إلى المدرسة» للعام الدراسي 2025/2026، لتوزيع 300 ألف حقيبة مدرسية وأدوات مكتبية وزيٍّ مدرسي وحذاء على عشرات الآلاف من الطلاب في مختلف المحافظات؛ استعدادًا للعام الدراسي الجديد، ويأتي هذا تحت رعاية الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات.

الأهداف النبيلة



وحرص الإمام الأكبر، على متابعة إطلاق الحملة؛ حيث شارك التلاميذ فرحتهم، ووجَّههم بالحرص على تحصيل العلوم والتفرغ للمذاكرة، والالتزام بالآداب والأخلاق، واحترام المعلم وتوقيره، مشددًا على أهمية المدرسة ومكانتها ودورها في التربية وترسيخ القيم النبيلة، موجهًا بأن تصل هذه الحملة إلى أبنائنا غير القادرين في كل ربوع الجمهورية، والعمل على تحقيق أهدافها النبيلة.

وأوضح بيت الزكاة أنَّ الحملة انطلقت من محافظة الأقصر وستجوب كل محافظات الجمهوريَّة، وتستهدف نحو 80 ألف طفل بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية؛ إدخالًا للبهجة على قلوبهم مع بداية العام الدراسي الجديد، مؤكدًا حرصه على توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية التي قررتها شريعتنا الغراء.