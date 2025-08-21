تسليم 3820 رأس ماشية للأسر الأولى بالرعاية بقرى ومراكز الأقصر

تحت إشراف مباشر من مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر، نجحت جمعية الأورمان فى تسليم 3820 رأس ماشية بقرى ومراكز محافظة الأقصر، وذلك على مدار الأعوام السابقة.



وأكدت مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر، الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.



بينما أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه مع تسليم رؤوس المواشي، تم تقديم التغذية الكاملة والعلف والتأمين والتحصين لكل حالة، حيث تم صرف مبلغ شهري كمقابل تغذية، يتم صرفها من مكاتب البريد بالوحدة المحلية التابعة لكل قرية، وتمت المتابعة الشهرية لرؤوس المواشي والتأكد من وصول التغذية الشهرية، وكذلك توفير المتابعة الطبية وذلك لضمان الحفاظ على الماشية ورعايتها، حيث تعتبر مصدر الرزق دائما ودخلا ثابتا لهم.

وأوضح شعبان أنه تم اختيار الحالات المستفيدة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وتم توزيعها بالتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظة، والطب البيطري بالأقصر.

ولفت «شعبان» إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الأقصر التي تقوم بتذليل جميع العقبات أمام عمل الجمعية، مشيرا إلى أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا في المناطق الجغرافية الفقيرة، لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة من خلال البحوث الميدانية التي تقوم بها الجمعية.