الدنيا رحلة قصيرة.. جمال شعبان ينعي والد حارس الأهلي محمد الشناوي

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الدنيا رحلة قصيرة، والجميع عابري سبيل، ولذلك على الجميع العمل للآخرة، وأن يحب الخير لغيره.



وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أنه خلال الساعات الماضية رحل عن عالمنا والد اللاعب محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي.



وأوضح أنه يقدم خالص التعازي لـ الحارس محمد الشناوي، الذي توفى نتيجة حادث سير بالسيارة.



حالة من الحزن يعيشها محمد الشناوي، حارس الأهلي ومنتخب مصر، بعد وفاة والده في حادث سير عن عمر 70 عاماً.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الواحات، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من الشرطة إلى موقع الحادث، إذ تبين أن الحادث أسفر عن مصرع والد اللاعب الدولي محمد الشناوي في الحال، متأثرًا بإصابته البالغة جراء الحادث.