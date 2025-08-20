رحلة محمد الشناوي بعيون والده.. اعترافات مؤثرة قبل الرحيل

في تصريحات صحفية سابقة، كشف والد حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي، عن قوة العلاقة التي جمعته بابنه، مؤكداً أن نجاحه جاء بفضل اجتهاده ودعوات والدته التي كانت ترافقه في كل مباراة.

وأوضح أن الشناوي كان شغوفاً بكرة القدم منذ طفولته، وبدأ مسيرته مع نادي الحامول قبل أن تتنافس عليه أندية كبرى مثل الزمالك والإسماعيلي، لكنه فضّل الانضمام إلى الأهلي.

وأشار إلى أن والدته كانت تشعر بآلامه عند إصابته وتدعمه في أصعب اللحظات، يذكر أن محمد الشناوي يعيش حالياً حالة من الحزن بعد وفاة والده في حادث سير عن عمر ناهز 70 عاماً.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي: