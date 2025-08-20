بحضور نجوم الرياضة.. عزاء والد محمد الشناوي بمسقط رأسه بكفر الشيخ |صور

شهدت مدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، توافدًا كبيرًا من الأهالي والمسؤولين ونجوم النادي الأهلي لتقديم واجب العزاء في وفاة الحاج السيد الشناوي، والد حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، محمد الشناوي.

وتحولت مدينة الحامول إلى محطة لنجوم الكرة المصرية، وذلك بعد أن حرص عدد كبير من لاعبي النادي الأهلي الحاليين والسابقين على الحضور لمواساة زميلهم في هذا المصاب الأليم.

وحضر الجنازة وواجب العزاء الكابتن عماد النحاس، والإعلامي أحمد شوبير، وسامي قمصان مدرب النادي الأهلي، ومحمود كهرباء، ووليد سليمان، والمهندس أحمد مجاهد ابن مدينة الحامول الذي وقف بجانب الشناوي أثناء تلقيه واجب العزاء في وفاة والده.

جدير بالذكر أن صلاة الجنازة على والد الشناوي قد أقيمت في قريته الشرقاوية التابعة لمركز بيلا، وجرى دفنه بمقابر الأسرة هناك، قبل أن يتوافد المعزون إلى مقر العزاء المقام في مدينة الحامول.