النحاس وقمصان وسليمان يعزون الشناوي في وفاة والده | صور

شارك عدد من نجوم النادي الأهلي من بينهم سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وطارق سليمان، مدرب حراس المرمى السابق، وعماد النحاس، المدير الفني الأسبق للمقاولون العرب، في تقديم واجب العزاء في وفاة والد حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، محمد الشناوي.

توجه قمصان وسليمان والنحاس إلى مسقط رأس الشناوي بقرية الشرقاوية التابعة لمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ، المشاركة في مراسم تشييع الجثمان وتقديم واجب العزاء لأسرة اللاعب.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة، محمود الخطيب، نعى الحاج السيد الشناوي، والد محمد الشناوي لاعب الفريق الأول لكرة القدم.