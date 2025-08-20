قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آفاق جديدة للتبادل الأكاديمي.. ومدبولي يدعو الطلاب اليابانيين للدراسة في مصر
سكك حديد مصر تسير القطار السادس لتسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
62 ألف شهيد في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي.. وإتصالات مصرية مكثفة لتنفيذ مقترح التهدئة
عزاء والد محمد الشناوي في «الحامول» الليلة
هل يقبل الله التوبة رغم تكرار الذنب ذاته؟.. الإفتاء تجيب
الخارجية الفلسطينية تدين مصادقة الاحتلال على البناء الاستيطاني الجديد في منطقة "E1"
ماكرون: خطة احتلال غزة ستجر المنطقة إلى ساحة حرب
القاهرة الإخبارية: الجيش الإسرائيلي يحاول تطويق غزة من ثلاثة محاور
عمر طاهر ينضم إلى شاشة التليفزيون المصري
الرئيس السيسي وماكرون يؤكدان تعزيز الشراكة المصرية الفرنسية والتنسيق بشأن قضايا الشرق الأوسط
مطالب فلسطينية بوقف العدوان وخطة إسرائيلية للسيطرة على غزة.. فإلى متى يستمر التصعيد؟
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025
رياضة

عزاء والد محمد الشناوي في «الحامول» الليلة

محمد الشناوي
محمد الشناوي
عبدالله هشام

يقيم محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عزاء المغفور له -بإذن الله- والده، الليلة، بمسقط رأسه في مدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ.

 وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد حرص على نعى والد محمد الشناوي وتقديم واجب العزاء للعائلة الكريمة.

في سياق واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ تدريباته صباح اليوم الأربعاء؛ على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار التحضيرات لمباراة غزل المحلة.

وقاد خوسيه ريبييرو المدير الفني اللاعبين في مران بدني متنوع مع فقرات المران الجماعي قبل أن ينخرط اللاعبون في تنفيذ تدريبات فنية.

وأدى ثنائي حراسة المرمى مصطفى شوبير ومحمد سيحا تدريبات متنوعة؛ قبل أن يؤدي اللاعبون تقسيمة قوية شارك فيها الجميع.  

وأدى المصابون برنامجهم التأهيلي في الجيم على هامش المران الجماعي، فيما خاض مروان عطية لاعب وسط الفريق تدريبات الجري حول الملعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري الممتاز والمحدد لها الاثنين المقبل.

الشناوي الأهلي مصطفى شوبير النادي الأهلي أخبار الأهلي

