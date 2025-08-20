قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

مشاهد لافتة من عزاء والد محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب والنادي الأهلي

عزاء والد محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب والنادي الأهلي
عزاء والد محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب والنادي الأهلي
عبد الفتاح بدوي

جنازة والد محمد الشناوي.. شهدت مدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، الأربعاء، توافدًا كبيرًا من الأهالي والمسؤولين ونجوم النادي الأهلي لتقديم واجب العزاء في وفاة الحاج السيد الشناوي، والد حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، محمد الشناوي.

تحولت مدينة الحامول إلى محطة لنجوم الكرة المصرية، وذلك بعد أن حرص عدد كبير من لاعبي النادي الأهلي الحاليين والسابقين على الحضور لمواساة زميلهم في هذا المصاب الأليم.

 وحضر الجنازة وواجب العزاء الكابتن عماد النحاس، والإعلامي أحمد شوبير، وسامي قمصان مدرب النادي الأهلي، ومحمود كهرباء، ووليد سليمان، والمهندس أحمد مجاهد ابن مدينة الحامول الذي وقف بجانب الشناوي أثناء تلقيه واجب العزاء في وفاة والده.

جدير بالذكر أن صلاة الجنازة على والد الشناوي قد أقيمت في قريته الشرقاوية التابعة لمركز بيلا، وجرى دفنه بمقابر الأسرة هناك، قبل أن يتوافد المعزون إلى مقر العزاء المقام في مدينة الحامول.

في هذه الأثناء خيمت الأحـ.زان على قرية الشرقاوية التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وذلك حزنًا على وفاة السيد الشناوي، والد حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، الكابتن محمد الشناوي.

واتشحت النساء بالملابس السوداء وسط أجواء من الحزن وذلك لدماثة أخلاقه وطيبته وحرصه على ود أهله وذويه وأبناء قريته في ومشاركتهم في كل المناسبات. 

واستقبل الأهالي وأسرته على استقبال المعزين في والد الكابتن محمد الشناوي أمام باب المسجد وسط حالة من الحزن، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.

محافظ كفر الشيخ يعزي محمد الشناوي في وفاة والده

نعى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، ببالغ الحزن والأسى، والد الكابتن محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، الذي وافته المنية إثر حادث أليم مساء أمس الثلاثاء.

وتقدم محافظ كفر الشيخ ، بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأثنى المحافظ في الوقت ذاته على الروح الرياضية والخلق الرفيع الذي يتمتع به الكابتن محمد الشناوي، والذي يُعد نموذجًا مشرفًا لشباب محافظة كفر الشيخ.

النحاس وقمصان وسليمان يعزون الشناوي في وفاة والده

شارك عدد من نجوم النادي الأهلي من بينهم سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وطارق سليمان، مدرب حراس المرمى السابق، وعماد النحاس، المدير الفني الأسبق للمقاولون العرب، في تقديم واجب العزاء في وفاة والد حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، محمد الشناوي.

توجه قمصان وسليمان والنحاس إلى مسقط رأس الشناوي بقرية الشرقاوية التابعة لمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ، المشاركة  في مراسم تشييع الجثمان وتقديم واجب العزاء لأسرة اللاعب.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة، محمود الخطيب، نعى الحاج السيد الشناوي، والد محمد الشناوي لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

محمد الشناوي والد محمد الشناوي جنازة والد محمد الشناوي كفر الشيخ الحامول

هنادي مهنا
حلاوة المولد 2025
محافظ الشرقية
تسلا
