محافظات

الزراعة الذكية.. تفاصيل لقاء محافظ كفر الشيخ مع وفد «الفاو» | صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

ناقش اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، مع وفد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، واستعرض ما تم إنجازه من مشروعات «تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعي لدعم القدرة على التكيف في المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية»، وذلك في إطار جهود الدولة للتكيف مع التغيرات المناخية، تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتكامل مع «المنصة الوطنية - برنامج نُوفي».

 جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والمهندس فخري باز وكيل وزارة الزراعة، وأعضاء وفد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» بجمهورية مصر العربية، وممثلي وزارة الزراعة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة، وعدد من القيادات التنفيذية.

مدارس حقلية

وتناول اللقاء استعراض ما تم إنجازه من مكونات المشروع خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها إنشاء مدارس حقلية زراعية لنقل الخبرات الحديثة للمزارعين، وتأسيس مشاتل متخصصة للنخيل للحفاظ على الأصناف الأصيلة بالمنطقة الساحلية ومقاومتها للأمراض، باعتبار النخيل أحد العناصر الزراعية التراثية والاقتصادية المهمة.

حقول تعليمية تجريبية

كما شمل الإنجاز تنفيذ حقول تعليمية تجريبية، والتوصل إلى إنتاج محاصيل جديدة من الأعلاف بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، بقدرة إنتاجية تصل إلى نحو 240 طنًا من العلف الأخضر أو ما يعادل 80 طنًا من العلف الجاف.

تعزيز التعاون مع منظمة «الفاو»

أكد محافظ كفرالشيخ ، على أهمية تعزيز التعاون مع منظمة «الفاو» ليشمل مجالات جديدة مثل التصنيع الزراعي والبرامج الحديثة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، مشددًا على ضرورة دعم التنمية الصناعية القائمة على المحاصيل الزراعية لتوفير فرص عمل وزيادة الإنتاج والتصدير، إلى جانب تبني الممارسات الزراعية الناجحة، وتمكين شباب وسيدات المزارعين من المشاركة في الأنشطة الزراعية الميدانية بما يسهم في تحقيق الأثر المجتمعي والتنمية المستدامة.

 وأشار إلى أن المشروع يستهدف تقليل انبعاثات الكربون من القطاع الزراعي، وزيادة قدرة الفئات الضعيفة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز اقتصاديات ريفية مرنة ومستدامة، وتفعيل دور البحوث الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم شباب المزارعين، وزيادة إنتاجية الفدان، وتوفير فرص العمل بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة.

و أكد ممثلو منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» حرصهم على تعزيز الشراكة مع محافظة كفرالشيخ في مجالات الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعي.

نقل الخبرات الدولية

 وأشار إلى أن المشروعات التي تُنفذ بكفر الشيخ تعد أحد النماذج التطبيقية المهمة لدعم المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية، وتوفير حلول عملية للتكيف معها، من خلال نقل الخبرات الدولية، وتنفيذ برامج تدريبية للمزارعين، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي.

وعقب اللقاء، ينفذ الوفد جولة ميدانية لمتابعة أنشطة المشروع بقرية أبو شعلان بمركز البرلس، تشمل زيارة مشتل أصناف نخيل البلح المحلية، ومدرسة حقلية لإنتاج النخيل، فضلًا عن نموذج لزراعة الأزولا وإنتاج الأعلاف.

 كما تشمل الجولة متابعة زراعات نبات البانيكم واستخدامه في تصنيع السيلاج، في إطار متابعة أنشطة المشروع وتعزيز سبل الاستفادة منه على نطاق أوسع، لتعزيز الإنتاج الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية ودعم المزارعين والمرأة الريفية وتحقيق التنمية في مناطق المحافظة، مما يجعلها مستقبلًا مناطق جذب استثماري لتحقيق قيم اقتصادية من المحاصيل الزراعية عالية القيمة.

جانب من تشيع الجثمان
لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك
طريقة عمل كاليماري
طريقة عمل العدس بجبة بالطماطم
