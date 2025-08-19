محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تطهير وتكريك مصرف نشرت بقلين

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، جهود تطهير وتكريك مصرف نشرت بنطاق مركز قلين، وذلك حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين.

وأكد محافظ كفرالشيخ أهمية هذه الأعمال في تحسين كفاءة الري وتحقيق الاستفادة القصوى من المياه، وإزالة الحشائش الموجودة بالترع والمصارف، مكلفًا جميع الأجهزة المعنية بمتابعة أعمال التطهير والتكريك بالترع والمجاري المائية على مستوى المحافظة.

وشدد على سرعة تنفيذ الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع مراعاة عدم التأثير على وصول المياه للأراضي خلال فترة التطهيرات، ورفع نواتج التطهير من الطرق لتسهيل حركة المواطنين.