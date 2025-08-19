محافظ كفر الشيخ يبحث مع وفد «الفاو» سبل تعزيز الزراعة الذكية.. صور

استقبل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، وفد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، لبحث تنفيذ مشروع «تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعي»، ضمن جهود الدولة للتكيف مع التغيرات المناخية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية .

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، والمهندس فخري باز وكيل وزارة الزراعة، وأعضاء وفد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» بجمهورية مصر العربية، وممثلى وزارة الزراعة، والتعاون الدولي، والمجلس القومى للمرأة، وعدد من القيادة التنفيذية.

أكد محافظ كفر الشيخ، أهمية التعاون مع منظمة الفاو في تطوير تقنيات الزراعة الحديثة والتوسع في التصنيع الزراعي، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الزراعية والصناعية معًا لزيادة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن تطبيق تقنيات الزراعة الذكية مناخيًا والممارسات الزراعية المستدامة التي تستهدف دعم المجتمعات الريفية وتحقيق الأمن الغذائي.