لتميزهم في العمل.. محافظ كفر الشيخ يكرم إدارة الاتصال السياسي | صور

كرَّم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، أحمد عبد الله قائد، مدير إدارة الاتصال السياسي وشئون مجلسي النواب والشيوخ، والعاملين بالإدارة (شيماء أحمد القماح، أسماء وحيد رجب، كريمة حلمي علي، والشناوي عبدالرازق علي)، وذلك تقديرًا لتميزهم في أداء مهامهم.

أشاد محافظ كفرالشيخ بجهود إدارة الاتصال السياسي وشئون مجلسي النواب والشيوخ بديوان عام المحافظة، وما يقدمه العاملون بها من أداء متميز يسهم في إنجاز العمل بدقة وكفاءة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن هذا التكريم يأتي ترسيخًا لثقافة التقدير والتحفيز للكوادر المتميزة، وتشجيعًا لهم على مواصلة العطاء والإخلاص في العمل.