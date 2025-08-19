توصيل خط مياه شرب جديد بقرية أبو ريا في كفر الشيخ.. صور

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، الانتهاء من أعمال توصيل خط مياه شرب جديد بطول 200 متر لقرية أبو ريا بمركز الرياض.

جاء ذلك بالتنسيق مع اللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، وتحت إشراف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض.

أشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار المتابعة المستمرة والتنسيق بين مختلف الجهات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وخاصة في القطاعات التي تمس حياتهم اليومية بشكل مباشر.

وأكد أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات في القرى والمدن، بما يضمن تعزيز كفاءة شبكات المياه وتوفير خدمة أفضل لأهالينا.