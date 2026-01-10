قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غطاء للقـ.تل.. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب الخط الأصفر
أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب
أبو شقة لـ"صدى البلد": وجودي أمام حزب له ثوابته يجعلني لا أحتاج إلى برنامج انتخابي جديد
لاعب وادي دجلة: محمد الشيخ "كلمة السر" في نجاح الفريق
مش عايزين وقت إضافي.. ماذا قال نجوم الكرة عن مواجهة مصر وكوت ديفوار؟
حكما لقمة الفراعنة والأفيال.. هل يكرر مصطفى غربال خطأ مباراة مصر والسنغال 2022
هزيمة الأهلي والزمالك.. نتائج مثيرة في دوري أليانز لرجال السلة
كاظم في "الدادة دودي" يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني
الفراعنة مستعدون.. موعد مباراة مصر وكوت ديفوار والقنوات الناقلة بالترددات
خطة محكمة لعبور الأفيال.. الدفاع والهجمات المرتدة سلاح مصر أمام كوت ديفوار
السيد البدوي لـ"صدى البلد": أتعهد بإعادة حزب الوفد إلى صدارة المشهد السياسي
لتشييع نجلها..فيروز تصل إلى الكنيسة بمنطقة المحيدثة بصحبة ابنتها ريما
اقتصاد

وزير الاستثمار: حوافز تصل إلى 50% لدعم المشروعات الجديدة بالصعيد

حسن الخطيب
حسن الخطيب
ولاء عبد الكريم

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاءً موسعًا مع مستثمري محافظة الأقصر، بحضور المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وبمشاركة المهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وقيادات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأكد المهندس حسن الخطيب أن رؤية الدولة تقوم على زيادة الاهتمام بالاستثمار في المحافظات، بما يسهم في تحفيز معدلات النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل لأبناء هذه المحافظات.

وأشار إلى أن التواصل المباشر مع المستثمرين على أرض الواقع يعد أحد الأهداف الرئيسية لعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لما له من دور مهم في التعرف على رؤى المستثمرين والتحديات التي تواجههم والعمل على حلها في إطار سياسة التواصل المستمر التي تنتهجها الوزارة.

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن قانون الاستثمار الحالي يتضمن جميع الحوافز والتيسيرات اللازمة لتشجيع الاستثمار، لافتًا إلى أن محافظات الصعيد تقع بالكامل ضمن المنطقة “أ” وفقًا لقانون الاستثمار، وتتمتع بالإعفاءات والمزايا المنصوص عليها بالقانون، والتي تتيح خصمًا يصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية من الأرباح الخاضعة للضريبة، وبحد أقصى 80% من رأس المال، وذلك للمشروعات المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا.

من جانبه، أكد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر أن المحافظة تعمل على عدد من الملفات الاستثمارية المهمة، وفي مقدمتها الاستثمار في قطاع السياحة، حيث يجري إنشاء عدد من المشروعات الفندقية والسياحية بالمحافظة، إلى جانب التوسع في الاستثمار بقطاع الزراعة والتصنيع الزراعي بالظهير الصحراوي، فضلًا عن إتاحة فرص استثمارية في عدد من المجالات الأخرى.
 

وخلال اللقاء، تم استعراض فرص الاستثمار المتاحة بمحافظة الأقصر، وأهم المجالات الواعدة للاستثمار والتي تشمل قطاعات السياحة والزراعة والتعليم، إلى جانب بعض القطاعات الأخرى، حيث جرى إعداد دليل متكامل بفرص الاستثمار في المحافظة، مع حصر الأراضي غير المستغلة وأراضي أملاك الدولة، والتي تشمل 25 أصلًا غير مستغل تمهيدًا لطرحها أمام المستثمرين.

كما تضمن العرض المقدم استعراض 47 فرصة استثمارية بالمحافظة، جرى التعاقد بالفعل على بعضها، بينما يجري إعداد باقي الفرص للطرح، حيث تم التعاقد على 6 فرص استثمارية، و16 فرصة جارٍ الانتهاء من طرحها خلال الشهر الحالي، إلى جانب 12 فرصة يتم تخصيصها بصلاحيات المحافظ، فيما يجري حاليًا دراسة 13 فرصة استثمارية أخرى بالتنسيق مع الجهات المختصة.

واستمع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى مداخلات المستثمرين بالمحافظة، الذين استعرضوا مجالات استثماراتهم، والتي تنوعت بين المشروعات السياحية والتعليمية والزراعية، كما عرضوا عددًا من التحديات التي تواجههم في تنفيذ مشروعاتهم.

وفي تعقيبه على مداخلات المستثمرين، أكد المهندس حسن الخطيب أن القطاع السياحي يعد من القطاعات ذات الأولوية التي تحظى باهتمام الدولة في المرحلة الحالية.

وأشار إلى أنه سيتم إعداد خريطة استثمارية للفرص السياحية تتضمن الحصول على الموافقات المسبقة من جميع الجهات المعنية، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتسريع تنفيذ المشروعات الاستثمارية، ودعم مناخ الاستثمار بمحافظات الصعيد.

الأقصر رأس المال المستثمرين القطاع السياحي التحديات

