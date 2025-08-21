قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية الإسباني: يجب أن يتوقف تصعيد الاحتلال العسكري الإسرائيلي في غزة
هل «النودلز» به مواد سامة أو مسرطنة؟ .. جمال شعبان يوضح
السفير الأمريكي لدى إسرائيل: نؤمن بأنه لا مكان لحماس في غزة بعد الحرب
اركب شيري انفي سيدان بـ 200 ألف جنيه.. اعرف مواصفاتها
زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية
أكثر من 2000 متطوع بالهلال الأحمر المصري يجهزون قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة
أصغر هداف عالمي.. لامين يامال يواصل صناعة المجد في الدوري الإسباني
إطلاق نار قرب مستوطنة ملاخي هشالوم بالأراضي المحتلة وإصابة أحد المستوطنين
روسيا تعلن تدمير 49 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل
قبل ما تنزل.. تعرف على الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم الخميس
الكويت تسحب جنسيتها من 24 شخصاً.. لهذا السبب
قرار عاجل من التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

ورش فنية ومحاضرات توعوية ودينية بثقافة الأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

 شهد فرع ثقافة الأقصر لقاءات توعوية و ثقافية ضمن أجندة فاعليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان ، في إطار برامج وزارة الثقافة لنشر الوعى بالمحافظات.

بدأت الفاعليات من قصر ثقافة حسن فتحي فقرة انشاد ديني بعنوان "انت فينا" للمنشد على سيد،و أعد قصر ثقافة الطفل بجمعية البر والتقوى ورشة صلصال اعدتها شيماء عبد الواجد، كما أعد قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة مشغولات يدوية تطريز نفذتها اسماء أحمد، و اقيم بيت ثقافة الاقالته اصبوحة شعرية للشاعر سيد صدقي مقدما قصائد بعنوان "يا أهلنا في الحي _أنا الذي دخل الحروب مسالما"، و اقيم قصر ثقافة بهاء طاهر اصبوحة شعرية للشاعر شعبان شلبي بعنوان “الموقف أكثر من حيز تفكيري”.

و أقيمت بمكتبة ثقافة النمسا  اصبوحه شعريه بعنوان " فلسطين ليست مجرد قضية "القي من خلالها الشاعر ناصر محمد الدسوقي قصيدة" يا كاتب الاسفار ".

ومن ضمن أنشطة فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي بإشراف محمود عبد الوهاب، أقيمت مكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية الثقافية اصبوحة شعريه للشاعر جاد شامي، و أقيمت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى ورشة حكي قصة  بعنوان" الطفل المعجزة" سردها مينا عادل تضمنت القصة حكمة التشجيع رغم اى اعاقه، و محاربة اليأس والاسرار على النجاح فى كل الظروف.

و في سياق متسق نظمت مكتبة ثقافة الضبعية الفرعية محاضرة بعنوان"الصحابية اسماء بنت ابي بكر ألقاها سيد حسين مولودها ونشأتها، و مواقفها مع النبي،و نظم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان" الإنتاج يبني" ألقاها شعبان شلبي موضحا الإنتاج يبني الأوطان، و الإنتاج يعني التصدير، مثل الإنتاج الزراعي والصناعي، و الإهتمام بزراعة القطن وتنمية المواد البترولية والمعادن، كما نظم قصر ثقاف الطارف محاضرة بعنوان" تهيئه الآباء لتربيه الابناء" ألقاها محمد إبراهيم معلم خبير بمعهد فتيات القرنة الأزهري متحدثا عن تهيئة الآباء والأمهات لتربية الابناء، و الإختيار السليم يؤدي الى أسرة صالحه، و ترببة الابناء على القيم والأخلاق الحميدة يؤدي إلى صلاح المجتمع.

