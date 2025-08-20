قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وكيل صحة الأقصر يتفقد معمل الرصد البيئي بوحدة كوم الرمال
وكيل صحة الأقصر يتفقد معمل الرصد البيئي بوحدة كوم الرمال

وكيل وزارة الصحة بالأقصر يتفقد معمل الرصد البيئي بوحدة كوم الرمال
وكيل وزارة الصحة بالأقصر يتفقد معمل الرصد البيئي بوحدة كوم الرمال
شمس يونس

 قام الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالاقصر  بالمرور الميداني ، على معمل الرصد البيئي بكوم الرمال، حيث تفقد أقسام المعمل المختلفة وتابع سير العمل اليومي، برفقة الدكتوة ألفت حساني مدير الإدارة العامة للطب الوقائي.

جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنشآت وزارة الصحة والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بتكثيف المرور على المنشآت الطبية،

واطمأن وكيل وزارة الصحة، خلال الجولة على كفاءة الأجهزة والمعدات المستخدمة في أعمال الرصد البيئي، والتأكد من تطبيق المعايير والاشتراطات القياسية المعتمدة في جميع التحاليل والفحوصات.

كما شدد على أهمية الدور الذي يقوم به المعمل في متابعة جودة مياه الشرب والصرف الصحي، لما له من أثر مباشر على الصحة العامة وحماية المواطنين من الأمراض المعدية.

وخلال الزيارة، ناقش وكيل وزارة الصحة مع الفريق القائم على العمل التحديات التي قد تواجه المعمل وسبل تذليلها، مؤكداً دعمه الكامل لتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات اللازمة لضمان استمرارية العمل بجودة وكفاءة عالية.

وفي ختام جولته، وجه وكيل الوزارة الشكر لجميع العاملين بمعمل الرصد البيئي على الجهود المبذولة، مشيداً بوعيهم بأهمية مهامهم، ومؤكداً أن الوزارة حريصة على المتابعة الدورية والمستمرة لضمان تقديم خدمات صحية وبيئية تليق بالمواطن المصري.


كما قام وكيل وزارة الصحة بالأقصر ، بالمرور المسائي أمس الثلاثاء، على وحدة حاجر المريس، حيث تم التأكد من انضباط سير العمل وتواجد الفريق الطبي، كما قام بالمرور على وحدة حاجر الضبعية حيث تلاحظ تغيب الطبيب وتمت إحالته إلى الشئون القانونية لاتخاذ اللازم، كما تابع توافر الأمصال ( مصل العقرب والثعبان ) وأدوية الطوارئ بالوحدات التي تم المرور عليها.

