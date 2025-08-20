صحة الأقصر تنظم ندوات تثقيفية لرفع وعي المواطنين

أعلن الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أنه تم عقد سلسلة من الندوات التثقيفية الصحية؛ لتوعية المواطنين، وذلك داخل الإدارات الصحية المختلفة، تحت إشراف إدارة التثقيف الصحي.

وشملت الندوات ما يلي:

- ندوة عن أمراض الصيف والإجهاد الحراري والتنويه عن مبادرة 100 يوم صحة والأمراض المزمنة بمركز طبي الشهيد محمد بغدادي بأرمنت.

- ندوة عن المبادرات الرئاسية وخدمات 100 يوم صحة بمركز طب أسرة الزينية قبلي.

- ندوة عن الإجهاد الحراري والأمراض المعدية والوقاية منها بمركز شباب الأقالتة بإدارة القرنة.

- ندوة عن الأمراض المنقولة بالبعوض وطرق الوقاية منها بمستشفى الأقصر الدولي.

- ندوة عن تطعيمات الأطفال والأمراض المزمنة بالمركز الحضري.

- ندوة عن الإجهاد الحراري والتنويه عن الأمراض المنقولة بالبعوض بمركز الشهيد محمود ناصر.

ويأتي ذلك، في إطار الاهتمام بنشر الوعي الصحي وتحقيق التوعية المجتمعية والصحية لكل فئات المجتمع، وفقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.