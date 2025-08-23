«إغاثة غزة»: المساعدات الغذائية والطبية عاجزة عن تلبية احتياجات السكان في القطاع

قال الدكتور بسام زقوت، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، إن المساعدات التي تدخل قطاع غزة لا يمكن تصنيفها على أنها مساعدات لأنها لا توزع على أهالي القطاع بطريقة عادلة، مشيرًا إلى أن المساعدات التي تدخل غزة لا يوجد بها التنوع الكافي الذي سيحل أزمة المجاعة بسبب التعنت الإسرائيلي ورفض بعض الشاحنات بمبررات واهية.

وأضاف «زقوت»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن 80% من سكان قطاع غزة لا يحصلون على أي مساعدات مباشرة، ولكنهم يحاولون الحصول على القليل من الغذاء من الجمعيات الخيرية التي توزع وجبة واحدة فقط يوميا من الأرز أو العدس، مشيرا إلى أن من يستطيع شراء الطعام من الأسواق المحلية يواجه أسعار مرتفعة تفوق قدرات معظم الأسر، خاصة في ظل غياب مصادر الدخل.

وأشار، إلى أن المساعدات الطبية تواجه قيودا أكثر من المساعدات الغذائية، حيث أنها لا تصل غالبا إلى المستشفيات، وما يدخل منها يذهب إلى مؤسسات دولية، لكنه يفتقر إلى الأدوية والمواد الحيوية المطلوبة لإنقاذ المرضى، موضحا أن الأصناف المتاحة من الأدوية محدودة جدًا، مما يجعلها غير قادرة على دعم العمل الطبي في مستشفيات القطاع.