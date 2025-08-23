إيثر تسجل أعلى مستوياتها متجاوزة ذروة العملات المشفرة في 2021



قفز سعر عملة "إيثر" (Ether) إلى مستوى قياسي لأول مرة منذ نحو أربع سنوات، مستفيدة من تجدد الطلب عليها بعد أن ظلّت تُروّج طويلاً باعتبارها بديلاً أكثر مرونة لـ"بتكوين" الرائدة في سوق العملات المشفرة.

ارتفع سعر الرمز الأصلي لسلسلة بلوكتشين "إيثريوم" بنسبة وصلت إلى 15% مسجلاً 4,866.73 دولار، متجاوزاً أعلى مستوى تاريخي سابق عند 4,866.40 دولار الذي سُجل في نوفمبر 2021. وبهذا تكون "إيثر" ارتفعت بأكثر من 40% منذ بداية العام، متفوقةً على "بتكوين"، رغم أن العملة الرقمية الأولى عالمياً واصلت أيضاً تسجيل قمم جديدة بعد أن حظيت بدعم الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية العام الماضي.

دعم من توقعات خفض الفائدة

ارتفع كل من "إيثر" و"بتكوين" يوم الجمعة بعدما فتح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الباب أمام إجراء خفض محتمل للفائدة في سبتمبر خلال كلمته في ندوة جاكسون هول. ووصلت "بتكوين" في 14 أغسطس إلى مستوى قياسي تجاوز 124,500 دولار. وغالباً ما تدفع أسعار الفائدة المنخفضة المستثمرين نحو أصول أكثر خطورة وعائداً أعلى مثل الأسهم والعملات المشفرة.

وقالت كاتالين تيشهاوزر، رئيسة الأبحاث في بنك "سيغنوم": "بالنسبة لأسواق العملات المشفرة، كانت الاستجابة سريعة وإيجابية. ففي دورة الصعود الحالية المدفوعة بالسيولة، يتحرك المستثمرون سريعاً للاستفادة من أي إشارات تميل للتيسير، وهو ما قدمته تصريحات باول".