أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 23 أغسطس

رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة “صدى البلد”، صباح اليوم، السبت 23 أغسطس، أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، حيث شهدت الأسعار استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأيام السابقة.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري

الدولار الأمريكي

سعر الشراء: 48.45 جنيه

سعر البيع: 48.55 جنيه

اليورو الأوروبي

سعر الشراء: 56.44 جنيه

سعر البيع: 56.56 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر الشراء: 65.21 جنيه

سعر البيع: 65.35 جنيه

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري

الريـال السعودي

سعر الشراء: 12.90 جنيه

سعر البيع: 12.93 جنيه

الدينار الكويتي

سعر الشراء: 158.47 جنيه

سعر البيع: 158.84 جنيه