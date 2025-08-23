زيارة نعمت عون لمركز سرطان المرأة: دعم للمرضى والأطقم الطبية

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن زيارة السيدة اللبنانية الأولى نعمت عون إلى مركز سرطان المرأة في لبنان تمثل رسالة دعم قوية من الدولة لمرضى السرطان، لا سيما أن هذا المركز يُعَد من أبرز المراكز المتخصصة في علاج أمراض المرأة السرطانية.

وأشار سنجاب، خلال مداخلة مباشرة في برنامج «صباح جديد» عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن لبنان شهد تحديات صحية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، خاصة في مواجهة ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان، وسط أزمة في الخدمات الصحية المجانية.

نقص في الرعاية الحكومية يفاقم أزمة العلاج

وأوضح المراسل أن منظومة العلاج في لبنان تعاني من غياب المستشفيات الحكومية التي تقدم خدمات علاج مجانية أو مدعومة من الدولة، ما جعل تكلفة علاج السرطان مرتفعة على المرضى، وأضاف أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة زادت من حدة هذه الأزمة الصحية.

دعم للأطقم الطبية وتأكيد على بقاء الكوادر في الداخل

وأبرز سنجاب أن زيارة نعمت عون لا تقتصر على دعم المرضى فقط، بل توجه أيضًا رسالة تقدير للأطقم الطبية التي ما زالت تعمل رغم ظروف صعبة، منها هجرة عدد كبير من الأطباء والعاملين في القطاع الصحي بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.

واعتبر أن حضور الرئيس اللبناني جوزاف عون، إلى جانب رئيس الحكومة نواف سلام، لهذه الزيارة، يعكس اهتمام الدولة بتثبيت الكفاءات الطبية داخل لبنان، والعمل على تشجيع الكوادر على البقاء بدلاً من الهجرة.