عاد للمنافسة.. طارق السيد يكشف الفارق بأداء الزمالك عن الموسم الماضي
المقاومة الفلسطينية تطالب الدول العربية والإسلامية بخطوات عملية لإنقاذ أهالي غزة
محتجون يعترضون طريق بن جفير ويرفعون صور المحتجزين في غزة
موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن
محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة
قرار حاسم من شيرين عبد الوهاب وإجراء قانوني .. آخر التطورات
نوال الزغبي عن عودة شيرين وحسام: لا أريد الحديث عن أى فنانة
بسبب بطولة أمم إفريقيا.. أليو ديانج يؤجل تجديد عقده مع الأهلي
وزير التعليم بجامعة اليابان: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة مستقبل الطلاب
محافظ الجيزة: تعامل فوري مع أي متغيرات مكانية وإتخاذ الإجراءات القانونية
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 23-8-2025
برلماني: تزايد المجاعة داخل قطاع غزة لحظة مأساوية في التاريخ الإنساني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

زيارة نعمت عون لمركز سرطان المرأة: دعم للمرضى والأطقم الطبية

منار عبد العظيم

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن زيارة السيدة اللبنانية الأولى نعمت عون إلى مركز سرطان المرأة في لبنان تمثل رسالة دعم قوية من الدولة لمرضى السرطان، لا سيما أن هذا المركز يُعَد من أبرز المراكز المتخصصة في علاج أمراض المرأة السرطانية.

وأشار سنجاب، خلال مداخلة مباشرة في برنامج «صباح جديد» عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن لبنان شهد تحديات صحية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، خاصة في مواجهة ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان، وسط أزمة في الخدمات الصحية المجانية.

نقص في الرعاية الحكومية يفاقم أزمة العلاج

وأوضح المراسل أن منظومة العلاج في لبنان تعاني من غياب المستشفيات الحكومية التي تقدم خدمات علاج مجانية أو مدعومة من الدولة، ما جعل تكلفة علاج السرطان مرتفعة على المرضى، وأضاف أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة زادت من حدة هذه الأزمة الصحية.

دعم للأطقم الطبية وتأكيد على بقاء الكوادر في الداخل

وأبرز سنجاب أن زيارة نعمت عون لا تقتصر على دعم المرضى فقط، بل توجه أيضًا رسالة تقدير للأطقم الطبية التي ما زالت تعمل رغم ظروف صعبة، منها هجرة عدد كبير من الأطباء والعاملين في القطاع الصحي بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.

واعتبر أن حضور الرئيس اللبناني جوزاف عون، إلى جانب رئيس الحكومة نواف سلام، لهذه الزيارة، يعكس اهتمام الدولة بتثبيت الكفاءات الطبية داخل لبنان، والعمل على تشجيع الكوادر على البقاء بدلاً من الهجرة.

القاهرة الإخبارية في لبنان اللبناني جوزاف عون

رولز رويس
هيونداي
شيماء سيف
اسماء جلال
