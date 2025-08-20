النانو تكنولوجي تحدث ثورة في علاج السرطان والقطاع الطبي

قال الدكتور إبراهيم الشربيني، رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل، إن تكنولوجيا النانو تمثل ثورة حقيقية في القطاع الطبي، وتفتح آفاقًا واسعة لتطوير علاجات مبتكرة.

وأوضح خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد: أن هذا العلم أسهم في إحداث نقلة هائلة بمجال علاج السرطان، من خلال استهداف الخلايا السرطانية فقط دون التأثير على الخلايا السليمة، وهو ما يقلل من كميات الدواء المستخدمة ويزيد من فعالية العلاج.

وأكد على أن مدينة زويل تسعى لقيادة هذا المسار العلمي والتكنولوجي في مصر والمنطقة، بما يعزز بناء اقتصاد قائم على المعرفة ويضع مصر في موقع متقدم ضمن خريطة الابتكار العالمية.



وشدد على أن النانو تكنولوجي باتت أحد أهم العلوم الحديثة ذات التطبيقات المتعددة.

