طفرة في الزراعة باستخدام تكنولوجيا النانو بجامعة زويل

أكد الدكتور إبراهيم الشربيني، رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل، أن الجامعة تضم أربع كليات وتسعى للتوسع بإنشاء كليات جديدة خلال الفترة المقبلة.







وأشار إبراهيم الشربيني خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، إلى أن النانو تكنولوجي باتت أحد أهم العلوم الحديثة ذات التطبيقات المتعددة.



وأوضح أن هذا العلم أحدث نقلة نوعية في المجال الزراعي، حيث يسهم في تقليل استهلاك الأسمدة بنسبة تتراوح بين 30 و50%.



وأضاف أن الجامعة أجرت أبحاثًا وتجارب بالتعاون مع وزارة الزراعة لتطوير الأسمدة وزيادة قيمتها، بما يدعم جهود الدولة في تحسين الإنتاجية الزراعية وتقليل التكلفة.